網紅禪師熊仁謙爆劈腿8女 寺廟迷姦人妻害懷孕逼生

熊仁謙（右）年初才在愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》與女星賴雅妍有多場對手戲。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber禪師熊仁謙擁有40.7萬訂閱者，10歲即出家，還俗後致力於推廣佛學教育，今（7）日爆出熊仁謙私底下其實是渣男、惡狼，不僅同時劈腿8女，甚至約會強暴、強拍性愛影片。

《鏡週刊》報導，熊仁謙更可惡的以修行為名，把一名人妻騙到尼泊爾寺廟迷姦，事後威脅要對她家人不利，並逼與對方交往害她懷孕；扯的是，熊仁謙還說女方腹中胎兒是不動明王轉世，要她生下來並跟丈夫離婚。

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報導指出，由於熊仁謙行徑惡劣，警方目前已接獲通報，將介入偵辦。

熊仁謙年初才在愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》與女星賴雅妍有多場對手戲，賴雅妍回憶起拍攝現場趣事，忍不住打趣形容這位「非典型演員」：「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜！」

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