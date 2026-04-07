張啟樂出生5個月女兒2度聽力檢測未過 每天為這事擔心

張啟樂有女兒萬事足。（翻攝自張啟樂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕46歲前亞視藝人張啟樂移居台灣晉升「港仔台爸」，近日在YouTube頻道公開初為人父的複雜心情，曝光女兒出生初期曾面臨聽力檢測不過關問題，讓他一度陷入憂慮。

張啟樂在影片中透露，女兒出生後在醫院進行體檢，其中一項聽力檢測結果顯示「未通過」，回憶當時被告知消息時心情：「有一天護理師跟我們講：『你們小孩的聽力檢測沒過』。」之後醫院安排張啟樂女兒進行第二次檢測，結果同樣是「不過關」，令張啟樂夫婦心情跌落谷底。

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於是乎，張啟樂緊急再帶女兒做詳細檢查，足足擔心一個月，「每一天我都會為了這個事情而擔心。」並以自己身為主持人，無法想像女兒未來可能聽不到他的聲音。

所幸經耳鼻喉專科精密儀器詳細檢測後，結果顯示「過了」，女兒聽力一切正常，後續的「聽損與視網膜退化基因篩檢」報告，同樣顯示小孩沒有異常，這才讓張啟樂徹底放心：「把我過去一個月的擔憂，馬上就清掉。」

除了女兒健康問題，張啟樂也分享與太太在月子中心結束後，獨自照顧女兒辛酸，形容那段時間「真的是蠻痛苦」，與太太是靠「死撐」捱過，不僅在體力上消耗，更有心理上內耗，他感嘆：「我應該早一點生的，太晚生她了。」直言女兒大學畢業，自己已快近70歲，笑問女兒：「妳可以長大快一點嗎？妳可以是天才嗎？」

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