自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張啟樂出生5個月女兒2度聽力檢測未過 每天為這事擔心

張啟樂有女兒萬事足。（翻攝自張啟樂臉書）張啟樂有女兒萬事足。（翻攝自張啟樂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕46歲前亞視藝人張啟樂移居台灣晉升「港仔台爸」，近日在YouTube頻道公開初為人父的複雜心情，曝光女兒出生初期曾面臨聽力檢測不過關問題，讓他一度陷入憂慮。

張啟樂在影片中透露，女兒出生後在醫院進行體檢，其中一項聽力檢測結果顯示「未通過」，回憶當時被告知消息時心情：「有一天護理師跟我們講：『你們小孩的聽力檢測沒過』。」之後醫院安排張啟樂女兒進行第二次檢測，結果同樣是「不過關」，令張啟樂夫婦心情跌落谷底。

於是乎，張啟樂緊急再帶女兒做詳細檢查，足足擔心一個月，「每一天我都會為了這個事情而擔心。」並以自己身為主持人，無法想像女兒未來可能聽不到他的聲音。

所幸經耳鼻喉專科精密儀器詳細檢測後，結果顯示「過了」，女兒聽力一切正常，後續的「聽損與視網膜退化基因篩檢」報告，同樣顯示小孩沒有異常，這才讓張啟樂徹底放心：「把我過去一個月的擔憂，馬上就清掉。」

除了女兒健康問題，張啟樂也分享與太太在月子中心結束後，獨自照顧女兒辛酸，形容那段時間「真的是蠻痛苦」，與太太是靠「死撐」捱過，不僅在體力上消耗，更有心理上內耗，他感嘆：「我應該早一點生的，太晚生她了。」直言女兒大學畢業，自己已快近70歲，笑問女兒：「妳可以長大快一點嗎？妳可以是天才嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中