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娛樂 最新消息

郭董快看！曾馨瑩短裙現身「長腿太搶鏡」 蔡依珊豪門貴婦行蹤曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕「紅豆食府千金」蔡依珊與國民黨前副主席連勝文結婚20年，近日她帶著兒子前往富邦美術館看展，身旁還有曾馨瑩等豪門貴婦同行，眾好友一起度過藝術之夜，其中曾馨瑩一身西裝外套搭配短裙現身，長腿格外吸睛。

曾馨瑩（左五）、蔡依珊（右八）、陳妍嵐（右七）等人一同觀看特展。（翻攝自臉書）曾馨瑩（左五）、蔡依珊（右八）、陳妍嵐（右七）等人一同觀看特展。（翻攝自臉書）

蔡依珊近日釋出一段觀展的影片，畫面中除了她與兒子之外，還可見鴻海集團創辦人郭台銘愛妻曾馨瑩，以及文華國際花苑總監陳妍嵐等好友，眾人一同前往富邦美術館欣賞特展，曾馨瑩穿著棕色西裝外套搭配短裙與球鞋，造型休閒又時髦，在人群中格外搶鏡。

蔡依珊也分享看展心得，開心直呼：「誰說看展很嚴肅？昨天在富邦美術館度過了最精彩的一個晚上！」她透露，很幸運能帶著孩子與好友們，一起在「亞洲當代年度最佳主理人」翁美慧的導覽帶領下，那些看似遙遠的藝術大師作品彷彿都有了生命，也讓她重新認識藝術的魅力。

蔡依珊表示，從《Into Eternity》中阿爾貝托賈科梅蒂、胡安米羅與亞歷山大卡爾德的生命哲學，到《富邦典藏展》裡常玉的寂寥之美，再到光影交織的色彩變化，都顛覆了她對美術館的想像。蔡依珊也感性表示，當藝術不再被專業術語框架限制，原來可以如此生動溫暖，「這不只是看展，更是一次與內心自我、與孩子共同成長的生命紀錄。」

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