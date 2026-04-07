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娛樂 最新消息

喬任梁離世10年...陳喬恩守約「每年做1事」 跨越生死友情逼哭網友

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星喬任梁2016年不敵憂鬱症離世震驚演藝圈，如今轉眼已10年，也不禁令人想起摯友陳喬恩多年來始終未缺席的悼念，她每年9月16日都會「固定做1件事」，象徵對好友不變的思念，這段跨越生死的友情也再度引發關注。

陳喬恩（左）與喬任梁的交情深厚。（翻攝自微博）陳喬恩（左）與喬任梁的交情深厚。（翻攝自微博）

喬任梁當年憑選秀節目《加油！好男兒》亞軍出道，以標誌性的壞笑與對粉紅色的熱愛深植人心，隨後在《陸貞傳奇》飾演深情的高演，更與陳喬恩合作《錦繡緣華麗冒險》而結下良緣，演藝事業正值巔峰。沒想到，喬任梁不堪飽受嚴重憂鬱症折磨，2016年選擇悄然離開人世，噩耗讓家人及粉絲們留下無限遺憾。

陳喬恩年年準時發文悼念喬任梁。（翻攝自微博）陳喬恩年年準時發文悼念喬任梁。（翻攝自微博）

10年過去，喬任梁的摯友陳喬恩仍以自己的方式紀念，每年9月16日都會在社群分享一張「粉色天空」照片，成為粉絲之間共同的記憶，2人跨越生死的友情更讓無數網友為之動容。喬爸與喬媽近年也逐漸走出喪子之痛，轉而經營社群分享生活，希望透過自身經歷提醒大眾重視心理健康，別讓類似悲劇再次發生。

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