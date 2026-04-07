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父女戀破局！58歲男星認愛小21歲千金 「只撐2個月」分手內情全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕58歲港星鄭健樂去年底爆出與小21歲富家千金崔碧珈發展出「父女戀」，不過當時雙方的立場出現落差，宛如羅生門般令外界霧裡看花。沉寂近4個月，鄭健樂近日首度公開這段戀情，大方坦言2人確實曾交往，但是最終不敵輿論壓力分手收場。

58歲鄭健樂（左）與小21歲崔碧珈「父女戀」僅維持2個月便宣告分手。（翻攝自IG）58歲鄭健樂（左）與小21歲崔碧珈「父女戀」僅維持2個月便宣告分手。（翻攝自IG）

鄭健樂被爆發展出相差21歲的「父女戀」後，崔碧珈對外卻否認稱僅是朋友關係，整起事件陷入羅生門。4個月過去，鄭健樂近日面對港媒首度鬆口戀情，坦言雙方是去年11月透過IG而認識，最初是崔碧珈主動邀請他擔任私人健身教練備戰音樂會，因互動頻繁迅速升溫進而交往，2人相處自然且價值觀契合，期間多次互稱「Baby」、互說「I love you」，還將12月12日訂為交往紀念日，甚至談及未來婚姻規劃。

然而，這段戀情尚未正式公開就已引來諸多揣測，鄭健樂與崔碧珈的年齡差距、家庭背景與經濟條件差異，始終成為外界關注焦點，外界甚至質疑2人為「砲友關係」，他也因此遭冠上「癡漢」、「癩蛤蟆想吃天鵝肉」等負面標籤，最終不敵輿論壓力無奈分手。如今，鄭健樂選擇公開對話與合照澄清，強調交往期間僅止於牽手、擁抱與親吻，並未發生性關係，也希望外界停止騷擾崔碧珈。

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