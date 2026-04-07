《群星會》兩大傳奇女神80＋！楊燕、曹金鈴凍齡秘訣曝光

〔記者胡如虹／專訪〕76歲的潘迎紫去年走金鐘獎紅毯，不老容顏艷驚各界，其實不只潘迎紫「凍齡」，「蘋果花歌后」楊燕和舞蹈家曹金鈴都年逾80歲而「凍齡」不老，楊燕5月還要洛杉磯開演唱會，一個人連唱3小時，直呼「我都不覺得我已經80了！」

《群星會》的兩大傳奇女神楊燕（右）和曹金鈴都逆齡不老。（記者胡如虹攝）

楊燕和曹金鈴都是台視《群星會》捧紅的歌星和舞蹈家，楊燕的歌聲以「高、清、亮」著稱，唱起《蘋果花》、《王昭君》的轉音與高音技巧，讓人拍案叫絕；而曹金鈴在《群星會》曼妙舞姿更是動人無比，還是台灣第一個進入寶塚歌劇團的研究生。在歌壇與舞蹈界都曾各領一片天的兩人，最近幾次聚會，都讓人欣羨兩人年逾80歲卻都「凍齡」不老。

請繼續往下閱讀...

楊燕不菸不酒，養生之道是唱歌、畫畫、種菜。（記者胡如虹攝）

遠嫁美國紐約當醫生娘的楊燕，今年81歲了，4年前老公過世後，決定延續老公的仁心仁術，用歌聲撫慰人心，去年在加拿大多倫多和香港都辦過個人演唱會，今年5月2日也將在洛杉磯開演唱會。她透露自己不打麻將、不喝酒、不抽菸，最好的養生之道就是唱歌、種菜，還有歌迷的熱情支持，讓她可以開演唱會連唱3小時都不覺得累。

曹金鈴認為最好的保養之道是吃得下、睡得好，保持善良的心，相由心生，心善自然美。（記者胡如虹攝）

曹金鈴小楊燕兩歲，明年就過80大壽，她除了是舞蹈家，教過林青霞、王祖賢、崔苔菁、夏玲玲等大明星跳舞，也是知名節目主持人、暢銷作家。人生經歷豐富的她，近幾年成立《臺北市桔色關懷協會》投身公益，致力於長者與弱勢族群的關懷行動。她透露最好的保養之道就是吃得下、睡得好，有一群閨密好友可以談心、作伴旅遊，以及保持善良的心，相由心生，心善自然美。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法