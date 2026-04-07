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娛樂 日韓

日本「最不捨停播節目」曝光 第一名讓人意外

〔記者鍾志均／綜合報導〕隨著4月到來，日本電視圈迎來新節目開播潮，也有不少節目走入歷史。為此，日媒《FLASH》針對全國20至60歲共500名女性觀眾進行調查，得出一份「最可惜停播節目」排行榜，勾起一波回憶殺。

第三名：《二宮先生》（ニノさん）（65票）（日本電視台／週五19點）

由「嵐」二宮和也主持的《二宮先生》（ニノさん），最大魅力為「沒有壓力的綜藝感」，尤其他和菊池風磨的互動，被粉絲狂喊：「拜託復活！」

二宮和也主持的《二宮先生》去年停播。（翻攝自X）二宮和也主持的《二宮先生》去年停播。（翻攝自X）

第二名：《ボクらの時代》（68票）（富士電視台／週日7點）

邀請不同領域的3人進行無腳本對談的節目，自2007年播出長達19年；觀眾表示「沒有劇本的對話很有深度」、「能看到平常不常上節目的來賓，很珍貴」。

第一名：《酒のツマミになる話》（82票）（富士電視台／週五21:58）

原名為《人志松本的酒之下酒話》於2021年開播，後因松本人志暫停活動，改由大悟接任主持；觀眾表示：「藝人喝酒聊天的設定很新鮮」、「不只有搞笑藝人，還有演員、音樂人，很好看」

日本「最可惜停播節目」排行榜出爐。（翻攝自FLASH）日本「最可惜停播節目」排行榜出爐。（翻攝自FLASH）

日媒分析，觀眾懷念的不只是節目，而是輕鬆的氛圍，一種「可以慢慢看」的節奏，以及那些陪伴日常的習慣。

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