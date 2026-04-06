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娛樂 日韓

從邊緣校友到大使！諧星尪回母校大紅 老婆蒼井優背後補刀

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本搞笑組合「南海甜心」成員、蒼井優老公山里亮太近日風光回母校關西大學，不只站上講台，還直接升級成「校友大使」，不過他在現場丟出震撼彈，坦言「我以前連學園祭都沒被邀過」，全場瞬間笑翻。

山里亮太娶了蒼井優後，演藝事業扶搖直上。（翻攝自IG）山里亮太娶了蒼井優後，演藝事業扶搖直上。（翻攝自IG）

山里在活動上狂開自己玩笑，直指同校出身的吉田有里、ジャルジャル早就被邀回學校表演，自己卻「被冷落多年」。這段自嘲不只讓氣氛嗨到最高點，連他都說，老婆蒼井優知道後都忍不住補刀說：「原來你這麼受歡迎喔。」

據關西大學官方網站說明，山里的「校友大使」職務包含參與校友活動與學校主辦活動、接受校刊與媒體採訪、提供評論，甚至錄製影音或語音訊息，協助宣傳母校魅力。

身為千葉人的山里亮太，早期硬要跑去大阪念大學，原因只是為了想當諧星，從此改變人生軌道。當年他甚至不知道吉本綜合藝能學院東京校已經存在，直接殺去大阪闖蕩，結果跟一票未來大咖當同期。

直到他遇見「小靜」山崎静代，兩人共組「南海甜心」才真正打開知名度。日媒報導，山里亮太的故事告訴大家，有時候人生不是選對路，是敢不敢「走一條看起來很奇怪的路」。

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