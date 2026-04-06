《群星會》最幸福歌星！蘋果花歌后揭和醫生老公42年「瓊瑤式浪漫」

楊燕甜蜜回憶和老公的浪漫儀式。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／專訪〕台視《群星會》曾經是紅極一時的歌唱節目，捧紅了青山、鄧麗君、白嘉莉、楊燕、吳靜嫻、冉肖玲、張琪等歌星，而在眾多歌星中婚姻最幸福的當屬「蘋果花歌后」楊燕，和華裔心臟科醫生老公陳英勵結縭42年，天天上演如瓊瑤電影的浪漫情節。

經紀人夏玉順曾說楊燕是《群星會》群星中婚姻最幸福的女人，楊燕語帶甜蜜地說，她的確嫁了一位好老公，對她非常的好，也是一位很有愛心、醫德的醫生，慈濟的義診老公從不缺席，有時候她找老公去度假，老公還說「今天有義診，不能去。」讓她忍不住抱怨，但後來想想病人還是比較重要，也就不再抱怨了。

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「蘋果花歌后」楊燕（右）當了42年的幸福醫生娘。（楊燕提供）

楊燕表示，當年兩人透過相親認識，老公在美國紐約行醫，只認識白嘉莉一位明星，根本不知道她是歌星。結婚後，她和老公定居在紐約，和老公去Chinatown（中國城）吃飯，別人要排隊的餐廳，她不用排隊，就有人請她進去，老公很好奇她為什麼有這種禮遇？才知道原來她是名歌星。

楊燕分享與老公甜蜜的恩愛細節。（記者胡如虹攝）

從紅歌星到相夫教子的醫生娘，楊燕分享甜蜜的恩愛細節：「每天我先生開車出門上班，我都會在門口送上一個飛吻，先生就會伸手抓住飛吻放進心裡。」這個甜蜜的浪漫儀式，也成為4年前老公過世後，楊燕最難忘的回憶。

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