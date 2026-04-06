連唱3次都失敗 信演唱會破音登熱搜 網酸：人老了

歌手「信」蘇見信，日前在演唱會上挑戰經典代表作《死了都要愛》意外翻車。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以高亢搖滾嗓音聞名的歌手「信」蘇見信，日前在演唱會上挑戰經典代表作《死了都要愛》，沒想到竟意外翻車，引發熱議。

蘇見信在中國無錫舉辦《盡興而活》巡演首場，當唱到這首高難度歌曲時，多次嘗試飆高音卻未成功，連續挑戰3次仍未唱上去，甚至出現破音狀況，讓現場氣氛一度尷尬。不過台下粉絲仍熱情喊聲「夾緊了」，試圖替他加油。

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蘇見信連續挑戰《死了都要愛》3次仍未唱上去，甚至出現破音狀況。（資料照，記者胡舜翔攝）

這段畫面隨後被網友錄下並在網路瘋傳，意外成為「另類笑點」。中國網友更留言開酸：「人老了，幹什麼都心酸」，話題迅速登上微博熱搜。

面對外界嘲諷，蘇見信也親自發聲回應。他在社群寫下：「有人說人老了，連努力都變得心酸，但我不這麼覺得。」並坦言，對他而言，「把自己一點一點燃燒，讓光留下來，是一件美麗且值得的事情。」嘴硬回擊酸民。

中國網友留言開酸蘇見信：「人老了，幹什麼都心酸」，話題迅速登上微博熱搜。

蘇見信也直白回嗆酸民：「你話說這麼多嘴會不會酸，你站在遠處替我定義，你看熱鬧、可你從沒走近，看我怎麼活 。」

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