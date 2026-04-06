自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

連唱3次都失敗 信演唱會破音登熱搜 網酸：人老了

歌手「信」蘇見信，日前在演唱會上挑戰經典代表作《死了都要愛》意外翻車。（資料照，記者胡舜翔攝）歌手「信」蘇見信，日前在演唱會上挑戰經典代表作《死了都要愛》意外翻車。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以高亢搖滾嗓音聞名的歌手「信」蘇見信，日前在演唱會上挑戰經典代表作《死了都要愛》，沒想到竟意外翻車，引發熱議。

蘇見信在中國無錫舉辦《盡興而活》巡演首場，當唱到這首高難度歌曲時，多次嘗試飆高音卻未成功，連續挑戰3次仍未唱上去，甚至出現破音狀況，讓現場氣氛一度尷尬。不過台下粉絲仍熱情喊聲「夾緊了」，試圖替他加油。

蘇見信連續挑戰《死了都要愛》3次仍未唱上去，甚至出現破音狀況。（資料照，記者胡舜翔攝）蘇見信連續挑戰《死了都要愛》3次仍未唱上去，甚至出現破音狀況。（資料照，記者胡舜翔攝）

這段畫面隨後被網友錄下並在網路瘋傳，意外成為「另類笑點」。中國網友更留言開酸：「人老了，幹什麼都心酸」，話題迅速登上微博熱搜。

面對外界嘲諷，蘇見信也親自發聲回應。他在社群寫下：「有人說人老了，連努力都變得心酸，但我不這麼覺得。」並坦言，對他而言，「把自己一點一點燃燒，讓光留下來，是一件美麗且值得的事情。」嘴硬回擊酸民。

中國網友留言開酸蘇見信：「人老了，幹什麼都心酸」，話題迅速登上微博熱搜。中國網友留言開酸蘇見信：「人老了，幹什麼都心酸」，話題迅速登上微博熱搜。

蘇見信也直白回嗆酸民：「你話說這麼多嘴會不會酸，你站在遠處替我定義，你看熱鬧、可你從沒走近，看我怎麼活 。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中