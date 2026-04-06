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喬任梁離世10年...親戚苦勸「做試管再拚一胎」 70歲喬爸首曝拒絕真相

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星「Kimi」喬任梁在2016年因憂鬱症離世，得年28歲。轉眼間十年過去，他的父母近日受訪，揭開這段日子以來，面對親戚催生「二胎」的無奈與真實考量，背後的決定充滿了對兒子無盡的思念與對現實的清醒。

喬任梁於2016年離世，生前是演藝圈出名的孝子。（翻攝自微博）喬任梁於2016年離世，生前是演藝圈出名的孝子。（翻攝自微博）

喬任梁生前是演藝圈出名的孝子，在他走後的這十年間，不少親戚看兩老孤單，紛紛出主意。喬爸坦言，曾有親戚苦口婆心地勸他：「阿哥，你去花點錢做個試管嬰兒吧！」面對這種「好意」，年過七旬的喬爸語氣滿是無奈，直言：「試管嬰兒我們這個年齡已經不行了。」

喬媽也補充，兩人的身體狀況早已大不如前，尤其是她的髖關節開過刀，體力根本無法支撐重新撫養孩子的重擔。對他們來說，孩子不是替代品，失去獨子的痛苦，絕不是「再生一個」就能彌補的。

喬任梁的父母受訪。（翻攝自微博）喬任梁的父母受訪。（翻攝自微博）

既然不生也不領養，晚年的生活誰來顧？喬爸展現了超豁達的一面，他透露現在已經把姪女視如己出，甚至連家族生意都計劃交給她經營。他欣慰說，姪女現在對他們就像親生父母一樣，食衣住行、外出旅遊都會妥善安排，「以後我們的生意也可以放心交給她」，他感性表示：「她們現在就像自己的兒子、女兒一樣。」

喬任梁的父母近年也沒閒著，兩老轉型經營社群，平時透過直播分享生活點滴，並將所得收益全數捐給憂鬱症公益單位。他們每年忌日依然會穿上兒子最愛的粉色衣服，雖然房間還留著，但兩老選擇用最積極、樂觀的方式延續喬任梁的精神。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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