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娛樂 日韓

2500萬和解被拒！日性侵犯現身賣甜點 網友反應曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本搞笑團體「叢林口袋」成員齊藤慎二，兩年前爆出在外景節目的巴士內硬上一名20多歲女子，近日被目擊在代代木公園擺攤賣年輪蛋糕，引發關注。

齊藤慎二被目擊在代代木公園擺攤賣年輪蛋糕，引發關注。（翻攝自X）齊藤慎二被目擊在代代木公園擺攤賣年輪蛋糕，引發關注。（翻攝自X）

事情起因於有吉弘行在廣播節目中爆料，自己經過公園時，赫然看到昔日同行竟站在攤位前賣甜點。現場目擊者也透露，當時正值賞櫻旺季，人潮爆滿，齊藤慎二為了生意「超拚」，不只積極拉客，就算沒消費也願意合照，態度親民。

只是，齊藤慎二之所以跌落神壇，關鍵就在於一樁尚未落幕的性侵指控。他被控在2024年於拍攝巴士內對女性施暴，雖然本人堅稱「以為是合意」，但被害者在法庭上詳細描述受害過程，指控遭到強迫。

更具爭議的是，傳出他曾開出約2500萬日幣（約台幣500萬元）和解條件，甚至包含「繼續演藝活動」等條款，但被害者選擇拒絕，堅持追究刑責。

消息曝光後，有網友站在鼓勵面向，直說「至少願意工作，算是為人生負責」，但另一派則怒批：「案件未結就開始博好感？」似乎在「求生」與「形象洗白」之間變得模糊。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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