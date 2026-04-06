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娛樂 電影

未上映先炸鍋 《藍寶石》先氣壞白冰冰再激怒賀一航媳婦

紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》未上映就新聞連連。（牽猴子提供）紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》未上映就新聞連連。（牽猴子提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）出品、金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》未上映就新聞連連，先前海報將綜藝大姐大白冰冰與已故藝人並列，讓白冰冰心裏很不舒服。沒想到賀一航媳婦、曾治豪老婆「Meggy」發文，表示：「也不問一下我公公的意願要不要演…」。

《高雄有顆藍寶石》的海報主視覺讓已故巨星鳳飛飛、豬哥亮、高凌風等人呈現在最顯眼處。其中也包含7年前因大腸癌過世的諧星賀一航，更微妙的是，賀一航雖被放在海報主視覺上，卻未列名在演出名單，引起家屬不滿。

已故藝人賀一航（左）與兒子曾治豪。（翻攝自臉書）已故藝人賀一航（左）與兒子曾治豪。（翻攝自臉書）

《高雄有顆藍寶石》主打致敬秀場文化，所以將豬哥亮、鳳飛飛、高凌風等已故巨星放在最顯眼處，底下則出現白冰冰、余天、陳亞蘭、許效舜等仍活耀在演藝圈的藝人置於海報底下。此作法引起白冰冰不滿，但高流表示已親自致電白冰冰致歉並說明。

賀一航兒子曾治豪（左）與媳婦Meggy。（翻攝自臉書）賀一航兒子曾治豪（左）與媳婦Meggy。（翻攝自臉書）

如今又起賀一航風波，原來電影收錄藍寶石演唱會段與演出者受訪內容外，也大量使用過去歌廳秀史料畫面，才會出現演出名單穿插已故及健在藝人，其中賀一航僅有肖像使用權，卻未列入名單，原因是主視覺設計已當年秀場時期精神指標人物為主，並不代表出現的肖像有史料畫面運用在電影畫面中，所以造成賀一航在海報曝光卻沒有在演員名單之列的狀況。

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