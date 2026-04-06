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娛樂 最新消息

胡瓜《大集合》神還原魔性舞 無尊慘翻車對比超淒涼

過癮萬事舞跳《西岸小法咒》。（民視提供）過癮萬事舞跳《西岸小法咒》。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視綜藝《綜藝大集合》日前移師雲林斗六「紅螞蟻生態世界」，邀請到近期網紅舞團「過癮萬事舞」助陣。現場跳起洗腦神曲《西岸小法咒》，魔性舞步讓藝人隊摩拳擦掌，胡瓜更臨時起意加碼「記憶舞蹈秀」，考驗大家的肢體記憶力。

董至成神助攻拯救藝人隊。（民視提供）董至成神助攻拯救藝人隊。（民視提供）

在「記憶舞蹈秀」環節中，原本眾人最擔心的「老大哥」董至成擔任第一棒接力，沒想到他這次不再是搞笑破口，反而展現驚人穩定度，完美複製出題者「小白」的動作。靠著董至成的精準開局，最後一棒Mika順利接力並抓到精髓，成功拿下全場最高分。

相較之下，第一組的無尊就沒這麼順利，雖然自信滿滿上場，動作卻隨著傳遞過程嚴重「歪樓」，即便最後一棒Clara拼命想拉回正軌，仍難敵崩壞的舞步，場面混亂又爆笑。

胡瓜《大集合》看兩遍100%複製魔性舞。（民視提供）胡瓜《大集合》看兩遍100%複製魔性舞。（民視提供）

最令全場驚呼的莫過於主持人胡瓜。雖然只是在旁觀戰，胡瓜竟已將舞步默默記熟，隨後大方下場挑戰，與專業舞者對答案時，複製率高達100%，展現天王等級的觀察力與運動神經，贏得全場熱烈掌聲。

下半場遊戲轉入體力戰「神木爬爬樂」。藝人隊開局氣勢如虹，籃籃憑藉靈活身手先拔頭籌，Mika也發揮穩定替球隊咬住比分。然而，隨後上場的賴慧如與無尊雖拼盡全力，仍不敵觀眾隊的強悍速度。

比賽進入關鍵壓軸，藝人隊派出最強戰力ROCK試圖逆轉，無奈對手實力驚人，ROCK最終惜敗。觀眾隊成功以七戰四勝制奪下勝利，抱走現金獎金。

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