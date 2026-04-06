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娛樂 最新消息

SJ厲旭衝醫院待到深夜！傷者感動發聲：一直在等我

SUPER JUNIOR厲旭立刻衝下台討救兵。（讀者提供）SUPER JUNIOR厲旭立刻衝下台討救兵。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR昨天（5日）舉行的《SUPER SHOW 10》安可場最終站驚傳嚴重意外，觀眾席的欄杆硬生斷裂，3名粉絲送醫治療後，經診斷有扭傷、挫傷的狀況，必須接受兩個禮拜的治療及休養。SM娛樂發聲明道歉，強調會負責到底，直到傷者復原。

演唱會上，厲旭近距離與粉絲揮手，粉絲們也積極伸出手，沒想到欄杆疑似不堪重量，竟直接斷裂，導致多名粉絲從觀眾席跌落到B1層，成員厲旭當場抱頭愣住，隨後衝下台討救兵。

其中一名傷者疑似為台灣人，她在Threads上報平安，「我照了X光、CT都沒事，只是左腳很痛暫時動不了，頭、脖子都沒受傷。」她還透露，在墜落之後，厲旭、始源立刻下來，當下傷者就被送到附近的小醫院，以為轉院之後，成員們就走了，後來才發現原來厲旭一直都在，「旭一直在等我，因為只有兩人可以陪同檢查，沒想到回到醫院大堂，見到旭和幾位工作人員在等。」

她強調，「他們是很暖心的人，請不要斷章取義、不要看假新聞，我不會退坑，有問題的是場地的那一方，哥哥們是值得我愛的人。」

隊長利特則透過直播，坦言所有成員都非常震驚且擔憂，「我們會竭盡全力為E.L.F.（粉絲名）提供協助直到康復，未來也不要再受傷了。」他一臉嚴肅表示：「本來應該帶給大家幸福，結果卻沒有辦法，所以心裡很難受。」

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