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台灣人被嗆「自卑」 吳鳳揭真相 直指關鍵問題

法籍網紅酷，近日不當發言在網路炎上。（翻攝自臉書）法籍網紅酷，近日不當發言在網路炎上。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍YouTuber「Ku」酷，近日發文表示YouTube頻道「酷的夢」要徵才，卻被爆料曾發表貶低台灣言論，當中提到「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」引發爭議。台來多年的土耳其藝人吳鳳今（6）日發表自己的看法，指出「台灣人過度謙虛」。

台來多年的土耳其藝人吳鳳指出「台灣人過度謙虛」。（翻攝自臉書）台來多年的土耳其藝人吳鳳指出「台灣人過度謙虛」。（翻攝自臉書）

吳鳳說自己聽到一位外國人說：台灣人很自卑。這句話讓他思考很久，吳鳳說「在英文裡，自卑是 Self-abasement，意思是不斷地小看自己，總覺得自己不如人」。他和老婆聊起這件事時，老婆說「其實台灣人很聰明」讓吳鳳相當有感觸。

在台灣生活多年的吳鳳坦承，自己的觀察是「台灣人不是自卑，而是過度謙虛」。他表示在亞洲文化，謙虛是一種美德，他也被這種個性吸引，甚至受到影響，變得越來越謙虛。吳鳳直指，過度的謙虛反而讓台灣人在國際舞台上顯得畏縮。

吳鳳對台灣人喊話：「請對自己、對這塊土地更有信心！我相信你們，台灣」。（翻攝自臉書）吳鳳對台灣人喊話：「請對自己、對這塊土地更有信心！我相信你們，台灣」。（翻攝自臉書）

吳鳳發現台灣人遇上外國人時，常會隱藏自己的優點，讓對方掌握主導權，他誠心建議：「不要盲目地覺得外國人什麼都比較厲害」。他甚至以自己在師大教書為例，吳鳳總是鼓勵學生不要過度謙虛，勇敢舉手表達，不讓讓別人勿以為「你沒有實力」，尤其是出國的時候，「自信是所有好事的起點」。

吳鳳認為自己看過這麼多國家，台灣人是他心目中最溫柔、最和平的民族之一，他想起父親的叮嚀：「永遠不要懷疑自己」。吳鳳希望台灣人能看見自己獨特的優勢，要記得「我們或許不完美，但我們非常有實力」。

他指出台灣人最大的優勢，就是超強的學習力與理解力，「請對自己、對這塊土地更有信心！我相信你們，台灣」。

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