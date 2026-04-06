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《做工的人》性騷、降薪、資遣全揭 林立青親發長文反擊

《做工的人》拍成戲劇引起廣大社會共鳴。（資料照，大慕影藝提供）《做工的人》拍成戲劇引起廣大社會共鳴。（資料照，大慕影藝提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因《做工的人》走紅、長期為弱勢勞工發聲的作家林立青，近日卻爆出性騷擾與職場霸凌爭議，人設瞬間翻車，引發外界高度關注。他也親自發出長文回應，試圖還原事件始末。

林立青創辦的「攸惜關懷協會」遭前員工爆料，指控內部存在性騷擾、職場霸凌，甚至惡意降薪與資遣等問題，引發輿論譁然。對此，林立青撰寫超過1700字長文，表示此文是為了「說明前團隊成員提及的性騷及資遣事件」。

因《做工的人》走紅、長期為弱勢勞工發聲的作家林立青。（資料照，記者王文麟攝）因《做工的人》走紅、長期為弱勢勞工發聲的作家林立青。（資料照，記者王文麟攝）

事件起因於一名前員工發文控訴，稱自己在協會任職4年間，目睹多名女性同事遭性騷與霸凌，甚至被逼到提告；另有3名男同事因需照顧家庭，遭片面降薪與調離穩定職務。她痛批：「我以為的驕傲，其實是傷害別人的斧頭」，並宣布離職，「此生不再為造神抬轎」。

面對指控，林立青回應，相關事件發生於2023年，當時一名女性員工提出離職，經追問才得知遭性騷擾。他表示第一時間讓對方回家休息，避免再接觸被申訴人，並立即通報理事長、召開理事會處理。

林立青表示整起事件歷時兩年，許多細節涉及當事人隱私，他選擇保密。（翻攝自臉書）林立青表示整起事件歷時兩年，許多細節涉及當事人隱私，他選擇保密。（翻攝自臉書）

後續由理事長秋刀協助聘請律師，林立青則透過具社工師資格人員，邀請專家召開性平會，並通報主管機關，協助當事人爭取權益。

不過，他也坦言，協會當時正面臨景氣衝擊，捐款銳減，加上處理性平事件後主要接案人離開，導致工作量大幅下滑。團隊曾嘗試開發新業務，包括考取除蟲消毒證照、發展生態防蚊工作，但最終仍無法支撐整體營運。

《做工的人 電影版》，（右起）監製林昱伶、炎亞綸、薛仕凌、游安順、導演鄭芬芬、李銘順、柯叔元、吳天心、苗可麗、曾珮瑜、方宥心。（資料照，記者陳逸寬攝）《做工的人 電影版》，（右起）監製林昱伶、炎亞綸、薛仕凌、游安順、導演鄭芬芬、李銘順、柯叔元、吳天心、苗可麗、曾珮瑜、方宥心。（資料照，記者陳逸寬攝）

「關於資遣，這就是我要付出的代價。」林立青表示，在多方嘗試仍無法改善財務狀況下，只能進行組織調整。他強調資遣條件優於勞基法，並讓員工過完年再離開，同時協助申請失業補助。

對於外界質疑，林立青表示整起事件歷時兩年，許多細節涉及當事人隱私，因此未能完全公開，但強調自己已盡力處理與承擔責任。

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