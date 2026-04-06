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邊佑錫10年前竟是渣男？IU親揭他「劈腿我閨密」：這回來贖罪了

邊佑錫（左）、IU合作《21世紀大君夫人》，男帥女美。（翻攝自IG）邊佑錫（左）、IU合作《21世紀大君夫人》，男帥女美。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕Disney+韓劇《21世紀大君夫人》（Perfect Crown）今天（6日）在首爾舉行記者會，這是繼《苦盡柑來遇見你》之後，IU推出的新作品，備受矚目，IU誓言：「劇中熙周一角從來沒有丟失業界第一名的頭銜，我們『大君夫人』團隊的目標也是業界第一！」

邊佑錫身穿《21世紀大君夫人》服裝現身，帥度爆表。（翻攝自IG）邊佑錫身穿《21世紀大君夫人》服裝現身，帥度爆表。（翻攝自IG）

IU、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍、劉秀彬、李妍、導演朴峻華今天出席記者會，IU在劇中飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人熙周，邊佑錫飾演理安大君，故事以21世紀君主立憲制國家為背景，描述一段改變命運、打破階級隔閡的愛情故事。提到熙周一角，IU表示，「煩躁是這個角色的關鍵字，大家看了劇之後就會知道了，雖然她愛耍脾氣、很貪婪，但是一個具有可愛魅力的立體角色。」

IU在劇中飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人熙周。（翻攝自IG）IU在劇中飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人熙周。（翻攝自IG）

邊佑錫飾演的理安大君被迫隱藏真實的自己，他提到選擇這部作品的原因在於劇本，在閱讀劇本的時候能夠清晰地想像出畫面，加上對理安大君這個角色也有共鳴的地方，因此希望能夠好好表現。被問到這是繼《背著善宰跑》之後的作品，會不會感到很有壓力？邊佑錫回答：「首先，謝謝大家給予我的關心以及愛護，與其說有壓力，不如說我希望大家更喜歡這部作品。」他強調會持續進步、竭盡所能。

《21世紀大君夫人》今天舉行記者會，IU、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍、劉秀彬、李妍等演員出席。（翻攝自IG）《21世紀大君夫人》今天舉行記者會，IU、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍、劉秀彬、李妍等演員出席。（翻攝自IG）

其實邊佑錫、IU上次合作已經是10年前的《月之戀人—步步驚心：麗》，邊佑錫覺得很神奇的是，在這部作品當中展現了10年的默契，讓他非常開心，「而且在片場，知恩（IU本名）建立很舒服、有趣的氛圍，演技上也給予很大的幫助，我真的對她非常感激，很愉快地拍攝了。」

主持人問到IU時還說，「他是10年前給妳傷害的男朋友」，IU一聽就說：「對啊，他是劈腿我閨密的男朋友！」她表示，這次的邊佑錫帶著「要加倍洗刷當年過錯」的覺悟，以非常帥氣的角色回歸，且就如邊佑錫所說的，相隔10年再次合作，卻完全沒有尷尬期，默契好到像是為了這部戲準備10年，雖然私下都沒有交流，不過合作起來很自在，讓她萌生了10年後再合作一次的想法。

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