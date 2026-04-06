台灣影帝殺進中國 吳慷仁演技封神 中國網友全跪了

吳慷仁（左）首度中國戲劇與孫儷合作《危險關係》。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金馬、金鐘「雙金影帝」吳慷仁去年9月宣布進軍中國，簽約「壹心娛樂」震撼台灣演藝圈。如今他首部中國戲劇《危險關係》於3月31日開播，一出手就引爆話題，精湛演技讓中國網友狂讚：「華語圈最會演變態的男人！」

吳慷仁在劇中飾演「斯文敗類」羅梁醫師，與孫儷飾演的單親媽媽顏聆展開高張力對手戲，兩人你來我往，讓觀眾看得直呼過癮。

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吳慷仁（右）和孫儷兩人在戲裡就像高手過招。（翻攝自微博）

他透過細膩表情與角色反差，成功塑造出陰險又深不可測的性格，更因演技太過驚人，一舉登上微博熱搜。中國網友盛讚他層次感爆棚，光靠表情就能詮釋角色的複雜與操控慾。

吳慷仁因演技精湛，被封為「華語圈最會演變態的男人」。（翻攝自微博）

其中最引爆討論的橋段，是吳慷仁在引導孫儷傾訴時，上演「一秒變臉」神演技，從溫和到冷冽只在瞬間，輕蔑與算計的眼神讓觀眾瞬間起雞皮疙瘩，直呼：「太可怕了！」

吳慷仁精湛演技讓中國網友豎起大拇指。（翻攝自微博）

不只觀眾入戲，連對手孫儷也被帶進情緒。劇中一場關鍵戲碼，吳慷仁先以「以退為進」的深情台詞設下情感陷阱，下一秒情緒失控摔杯、露出癲狂一面；對比之下，孫儷選擇沉默落淚，沒有一句台詞卻釋放出極致壓迫感，兩人演技對決被網友封為「高手過招」。

整體評價幾乎一面倒好評，中國網友狂刷留言：「演技才是最強醫美」、「好到讓人背脊發涼」，吳慷仁用實力再次證明影帝地位。

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