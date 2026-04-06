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孫芸芸女兒再爆話題 被抓包修圖廖思惟霸氣3字回應

網友質疑廖思惟P圖，本人親上火線反擊。（翻攝自小紅書）網友質疑廖思惟P圖，本人親上火線反擊。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕名媛孫芸芸26歲女兒「Trinity」廖思惟，先前驚爆未婚生子震撼外界，引發全網熱議。風波過後，她逐漸回歸社群平台，開始分享日常生活，動態一出依舊話題滿滿。

不過，近日卻有網友質疑她修圖過度，直指：「眼睛P太大了吧」，甚至抱怨留言被刪，意外釣出廖思惟本人親自現身回擊。她僅用「沒有P」三字霸氣回應，直接正面迎戰酸民。

不僅如此，她還曬出與閨密的合照，兩人直視鏡頭，廖思惟一雙大眼圓潤靈動、辨識度極高，用畫面說話，間接反擊修圖質疑。

廖思惟爆發未婚生女風波，獲得媽媽孫芸芸支持。（翻攝自IG）廖思惟爆發未婚生女風波，獲得媽媽孫芸芸支持。（翻攝自IG）

此舉也引來不少粉絲力挺，紛紛留言表示：「她本來就是大眼美女」、「根本不需要修」。

事實上，廖思惟先前在澳洲留學期間未婚生子，掀起不小風波。媽媽孫芸芸不僅飛往當地陪產，更公開表態支持女兒成為未婚媽媽，態度相當開明。

廖思惟希望大家不要妄自對他人事務做評論，更希望女性能團結。（翻攝自IG）廖思惟希望大家不要妄自對他人事務做評論，更希望女性能團結。（翻攝自IG）

事件延燒期間，一名自稱「孩子爸」的男子也曾出面發聲，表示兩人是在交往期間生下女兒，並非分手後懷孕，且是在孩子出生後才分開。隨後網友更肉搜出該男子為Jerry Li，在澳洲黃金海岸從事房地產銷售，同時懷抱演員夢，過去僅接演龍套角色。

面對外界紛擾，廖思惟近日在小紅書曬出多張生活近照，並表示：謝謝大家的評論，整體而言，希望大家都能彼此善待，不要有什麼事就去批評，「因為我們不知道別人正在經歷什麼，希望女生們可以團結」，態度正面且堅強。

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