砸千萬開旅館卻收攤？潘慧如揭歇業真相 喜曝2好消息

潘慧如宣布了兩個讓粉絲振奮的好消息。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕潘慧如自2022年豪砸千萬創立寵物旅館「3天2夜」，今年2月傳出因經營虧損與健康亮紅燈，預計在4月底吹熄燈號。面對這場「倒數經營」，潘慧如5日在社群大方吐露近況，還一口氣宣布了兩個讓粉絲振奮的好消息。

潘慧如坦言，從今年初開始就沒再接新客人，只想把原本預約好的住宿、安親「好好照顧到最後一天」。由於員工已在2、3月陸續離開，最後這一個月，潘慧如乾脆擼起袖子自己上：「所以這個月，我也重新當起了全職保母。每天很長時間都會待在旅館裡，跟大家一起照顧這些熟悉的小寶貝們。」

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潘慧如曝光第一個好消息：旅館已經找到新團隊接手了，預計7月重新開張。她更承諾6月會手把手傳承經驗：「把旅館這些年累積的照護流程與經驗，一步一步手把手傳給他們。」 讓這份照護理念延續下去。

至於潘慧如本人的下一步？她宣布5月將啟動籌備許久的實境節目《寵物照護員實習生》，她感性直言：「我看過太多因為『缺乏正確知識』而留下的遺憾。」 她強調照顧動物不只是喜歡，更是專業，希望透過節目讓大家少走冤枉路。

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