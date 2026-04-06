自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

砸千萬開旅館卻收攤？潘慧如揭歇業真相 喜曝2好消息

潘慧如宣布了兩個讓粉絲振奮的好消息。（記者胡舜翔攝）潘慧如宣布了兩個讓粉絲振奮的好消息。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕潘慧如自2022年豪砸千萬創立寵物旅館「3天2夜」，今年2月傳出因經營虧損與健康亮紅燈，預計在4月底吹熄燈號。面對這場「倒數經營」，潘慧如5日在社群大方吐露近況，還一口氣宣布了兩個讓粉絲振奮的好消息。

潘慧如坦言，從今年初開始就沒再接新客人，只想把原本預約好的住宿、安親「好好照顧到最後一天」。由於員工已在2、3月陸續離開，最後這一個月，潘慧如乾脆擼起袖子自己上：「所以這個月，我也重新當起了全職保母。每天很長時間都會待在旅館裡，跟大家一起照顧這些熟悉的小寶貝們。」

潘慧如曝光第一個好消息：旅館已經找到新團隊接手了，預計7月重新開張。她更承諾6月會手把手傳承經驗：「把旅館這些年累積的照護流程與經驗，一步一步手把手傳給他們。」 讓這份照護理念延續下去。

至於潘慧如本人的下一步？她宣布5月將啟動籌備許久的實境節目《寵物照護員實習生》，她感性直言：「我看過太多因為『缺乏正確知識』而留下的遺憾。」 她強調照顧動物不只是喜歡，更是專業，希望透過節目讓大家少走冤枉路。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中