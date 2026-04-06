頑童突然「搭遊艇進城」！現身海面高雄「老鄉」暴動了

〔記者張釔泠／台北報導〕頑童MJ116昨（4／5）「南下進城」高雄、台南展開快閃宣傳行程，為即將於6月6日、7日、13日、14日在高雄巨蛋舉辦的四場「OGS」演唱會暖身造勢。所到之處人潮擠爆，從「高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角」到「台南花園夜市」，皆湧入大批「老鄉」力挺，展現嘻哈天團的號召力。

頑童南下宣傳，搭遊艇登台。（本色提供）

繼台中快閃搭乘台中捷運驚喜現身後，頑童此次再度突破想像，搭乘嘉信遊艇「維多利亞76」霸氣登場。當三人現身遠方海面時，現場歌迷原以為只是巧遇船隻經過，直到遊艇緩緩駛向舞台，眾人才驚覺「真的要搭船登場」，紛紛驚呼「太酷了吧！」、「超CHILL的！」此舉成功締造史上首次「搭遊艇登台」紀錄，也完美呼應高雄港都特色，「大船進城」畫面成為本次活動最大亮點之一。

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瘦子特地準備了一套看起來很像水手的造型。（本色提供）

瘦子也分享，因為知道這次要搭船登場，特地準備了一套看起來很像水手的造型，而每一站快閃都加入一點小巧思，希望帶給持續支持頑童的老鄉們不同的驚喜。而大淵其實相當容易暈船，但仍敬業上陣，不畏成為「暈船仔」，從頭到尾站在船長旁邊，向沿岸民眾揮手互動，展現滿滿誠意與親和力。

大淵容易暈船，但仍敬業上陣。（本色提供）

隨後一行人轉往台南花園夜市，現場氣氛更加火熱，湧入人潮甚至讓排隊車輛繞行夜市一整圈，交通一度大打結，連頑童車隊也受困其中，延誤約20分鐘才順利抵達。花園夜市更特別封鎖停車場配合活動，現場擠滿熱情老鄉，不少高雄歌迷更特地趕來二度應援，讓大淵感動不已。

頑童南下宣傳，搭遊艇登台，圖為小春。（本色提供）

頑童也不忘再次提醒，欲購票的歌迷務必先至本色官網註冊會員，否則將無法取得購票資格。本次售票將分為「台新Richart卡友優先購票」與「本色會員優先購票」兩階段進行，詳細資訊可至本色音樂官方社群平台查詢。

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