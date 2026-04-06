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淡出多年變雙胞胎媽！Linda廖語晴爆躲河濱車內痛哭

Linda廖語晴錄製TVBS節目《地球黃金線》。（TVBS提供）Linda廖語晴錄製TVBS節目《地球黃金線》。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕好久不見的藝人「Linda」廖語晴日前受邀錄製TVBS實境節目《地球黃金線》，淡出演藝圈多年的她，目前生活重心全在照顧一對雙胞胎兒子。節目中，她大方分享了自己極具務實色彩的「選車哲學」，透露自己捨棄了網路上的專業評測，改用一套獨特的「實地訪談法」來挑選家庭座駕。

買車不信紙上談兵，Linda廖語晴把運將當顧問。（TVBS提供）買車不信紙上談兵，Linda廖語晴把運將當顧問。（TVBS提供）

身為雙寶媽，Linda捨棄了過去偏好的歐系品牌，轉向入手日系油電休旅車。她直言，上網做功課對她而言大多是「紙上談兵」，為了獲取最真實的數據，她經常利用搭乘Uber的機會，把每位司機當作專業顧問，一上車就開啟訪談模式，詢問司機：「為什麼會選這款車？冷氣夠冷嗎？省不省油？」她認為，這群每天在路上跑的重度使用者，給出的反饋才最具參考價值。

廖語晴Linda「月省5千油錢」養出神車，後車廂一開嚇壞人。（TVBS提供）廖語晴Linda「月省5千油錢」養出神車，後車廂一開嚇壞人。（TVBS提供）

轉開油電車後，Linda對油費支出的降幅非常有感。她表示以前開燃油車每月油錢約6000元，現在一個月加一次油，花費大約1200元。除了節能表現，空間機能更是她的首選重點。Linda在節目中公開了塞滿雙人露營用具與各式運動用品的後車廂，更逗趣形容：「這就是哆啦A夢的百寶箱！」

除了硬體機能，這輛車也承載了Linda的情緒出口。她在忙碌的育兒日常中，偶爾會在停車場關掉引擎後，靜靜坐上數分鐘享受「me time」，甚至曾獨自開往河濱公園在車內哭泣宣洩壓力。對她而言，車內空間不僅是交通工具，更是讓她整理情緒、重新安放自己的療癒天地。

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