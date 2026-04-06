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娛樂 最新消息

高冷霸總現身環球影城伴遊女星 玩到「靈魂出竅」喊回家

陳星旭（左）在《突然的喜歡》首搭王玉雯（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）陳星旭（左）在《突然的喜歡》首搭王玉雯（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳星旭、王玉雯主演的電視劇《突然的喜歡》，改編自張小嫻經典小說《再見野鼬鼠》，自開播以來，憑藉「反套路穿書」與「90年代復古風」引發熱烈討論。

王玉雯在《突然的喜歡》飾演「林歡兒」。（愛爾達電視提供）王玉雯在《突然的喜歡》飾演「林歡兒」。（愛爾達電視提供）

劇情講述現代情感主播「林歡兒（王玉雯 飾）」意外穿越進一本設定在1999年的古早小說世界中。為了回到現實，她必須攻略小說裡的高冷男主角、樂濤集團總經理「高海明（陳星旭 飾）」，隨著兩人在90年代復古浪潮中的拉扯，林歡兒發現這個「紙片人」世界背後，竟隱藏著與她現實生活息息相關的驚人秘密。

陳星旭在《突然的喜歡》飾演「高海明」。（愛爾達電視提供）陳星旭在《突然的喜歡》飾演「高海明」。（愛爾達電視提供）

陳星旭飾演1999年的腹黑霸總「高海明」，一位思維前衛、致力於女性用品研發的商界精英。然而在兩人現身環球影城合體宣傳的VLOG花絮影片裡，陳星旭展現出與角色極大的反差：面對興致勃勃的王玉雯，他一邊喊著「我想回家」，一邊卻乖乖陪同挑戰刺激的「霸天虎雲霄飛車」，結束後靈魂出竅的疲憊模樣讓粉絲直呼：「這對CP的相處模式太好嗑了！」

陳星旭、王玉雯在《突然的喜歡》有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）陳星旭、王玉雯在《突然的喜歡》有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

兩人在劇中展現絕佳CP感，讓不少劇迷和粉絲紛紛敲碗期待再次合作，對於粉絲們的許願，陳星旭顯得誠意十足，他高度評價王玉雯的可塑性，認為她既能演甜美少女，也能駕馭霸氣女強人。陳星旭更主動提議，如果他們有機會再合作，想挑戰「雙強」或「女A男O」（強勢女與溫順男）的劇本，甚至表示：「我可以演弱一點的角色來配合她。」

陳星旭（左）在《突然的喜歡》首搭王玉雯（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）陳星旭（左）在《突然的喜歡》首搭王玉雯（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）

陳星旭加碼爆料，雖然兩人是同校師兄妹，但學生時期的王玉雯性格內向，當時即便在校園相遇也極少交流。他記憶中對方的QQ頭像是一隻小貓，名字還帶著那年代特有的「火星文」風格。直到此次深度合作，才發覺王玉雯「抽象」又專業的多變魅力，兩人私下的互動更充滿邏輯性的幽默與驚喜。《突然的喜歡》4月6日起，週一至週五晚間8點愛爾達影劇台播出。

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