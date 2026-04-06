草爺扮城隍爺謝恩 驚爆童年撞邪：祂救我一命

「神行盃國際四驅車大賽」發起人草爺（左一）、柯大堡（右一）宣佈第三屆「神行盃」將移師高雄岡山城隍殿舉行。（神行盃提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由藝人草爺、柯大堡發起的「神行盃國際四驅車大賽」，已然成為結合電競直播、傳統信仰與極限競速的指標性盛事，第二屆「神行盃廣澤宮B-Max四驅車挑戰賽」於近日圓滿落幕。現場最吸睛的莫過於「搖滾宮主」賴銘偉主導的「2026桃園信仰生活節」，竟讓四驅車賽道搬進宮廟，參賽者在競技前還得帶著愛車「鑽轎底」祈福，形成超魔幻的「神加持」飆車奇觀。

在第二屆賽事中，草爺親自化身城隍爺、柯大堡扮西秦王爺，正妹「本本」江佑真則扮演妙應仙妃，三人一襲古裝現身賽道，與選手近距離感受競速快感。這幕「神明尬車」讓不少參賽者看傻眼，直呼：「感覺好像在『穿越劇』好不真實！」

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第二屆「神行盃廣澤宮B-Max四驅車挑戰賽」結合由賴銘偉主導廣澤宮舉辦2026桃園信仰生活節活動。（由左至右）草爺、本本江佑真、賴銘偉、柯大堡。（神行盃提供）

草爺在賽後感性吐露，自己其實曾是個極度鐵齒的人。他自爆國小2年級曾被「煞到」，「經常會看到那些『看不到的形體』陪他玩，起初還很新奇開心，直到後來身體越來越不好，吃不好、睡不好」，當時媽媽帶他求遍名醫廟宇無解，最終在城隍廟被城隍爺收為契子才康復，他形容：「才有種被神明救了一命的感覺！」 儘管曾自掏腰包五百萬舉辦「南投草屯城隍祭」，但他笑說自己直到主持《寶島神很大》後才徹底改觀：「發生許多無法解釋的玄妙巧合事，才讓他相信『科學的盡頭是玄學』！」 這次扮城隍爺更有種回到身邊的宿命感。

另一位發起人柯大堡則分享了溫馨的「入坑」過程。他透露2025年11月草爺送他一台「86四驅車」後，他便深陷其中，卻意外發現這項運動是絕佳的親子潤滑劑：「沒想到四驅車竟讓我與我老婆及女兒找到共同興趣，全家大小一起組車、比賽兼家庭旅行，這種親子互動真的有價值多了。」

第二屆「神行盃廣澤宮B-Max四驅車挑戰賽」圓滿落幕！（由左至右）港仔台爸張啟樂、柯大堡、本本江佑真、賴銘偉、草爺一起開心尬車！（神行盃提供）

為了推廣這項文化，柯大堡更發揮音樂才華，自創主題曲《瘋狂四驅》，在賽事現場點燃所有玩家的熱血。參賽者也紛紛表示，帶著家人參與這種結合傳統賜福與運動競技的活動，真的是「好事加倍」。

賽事最後，草爺與柯大堡投下震撼彈，正式宣佈第三屆「神行盃」將於今年9月12日至13日，首度南下移師「高雄岡山城隍殿」盛大舉辦。

草爺雄心壯志地表示：「外國的月亮美。台灣的民俗文化及人文更美！」 第三屆賽事將升級為國際級規格，預計邀請日本、香港、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、韓國的頂尖高手來台抗衡。

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