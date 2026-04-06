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重溫經典港片《開心鬼》 鐵粉甜心主播看重播逾30次

經典港片《開心鬼》1984年問世，在當時紅遍全亞洲。（翻攝自網路）經典港片《開心鬼》1984年問世，在當時紅遍全亞洲。（翻攝自網路）

〔記者林南谷／台北報導〕經典港片《開心鬼》1984年問世，是香港知名導演高志森的導演處女作，也是資深港星黃百鳴從幕後轉到幕前的重要電影，當年，擔綱該片演出的都是新生代少女演員。

值得一提的是，《開心鬼》只花了2百萬港幣（約820萬台幣）拍攝，票房收入高達1700萬港幣（約6970萬台幣），年度票房收入排名第12，贏過香港同期上映猛片《省港旗兵》，電影公司新藝城進而在之後的每年暑期拍攝數部《開心鬼》續集，傳為佳話。

當年擔綱《開心鬼》演出的都是新生代少女演員，今天中午，主播廖芳潔也曬出甜美辣照。（翻攝自廖芳潔臉書）當年擔綱《開心鬼》演出的都是新生代少女演員，今天中午，主播廖芳潔也曬出甜美辣照。（翻攝自廖芳潔臉書）

今（6）日中午，鏡新聞「甜心主播」廖芳潔在臉書發文興奮說：「《開心鬼》竟然在Netflix上架了！」坦言如果要選一部童年電影，《開心鬼》一定是第一名，在電影台重播熱映時期，她看了大概至少30次以上吧！

廖芳潔笑說，今天是清明連假最後一天，直呼休假看到馬上重溫，好多劇情現在看來好荒謬但還是覺得很好看；更爆笑的是，廖芳潔連歌詞都記得，可以馬上跟著唱，最後俏皮問粉絲：「會唱開心鬼的舉手！」

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