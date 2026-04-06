周杰倫預算花完開始在希臘走路？劉畊宏搶飯碗要讓方文山有壓力

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇天王「周董」周杰倫一出手就不同凡響，新專輯《太陽之子》數位發片13天以來，已陸續釋出4支MV，平均3天就看到他一首新歌MV，很多歌手都望塵莫及，最開心的則是粉絲，可以搶看周董一支又一支不同風格的MV，今（6日）中午上線的是在希臘取景拍攝的《愛琴海》，畫面美不勝收，贏得網友許多讚美。

周杰倫《愛琴海》MV上線，畫面唯美。（杰威爾提供）

這次周董出片，第一支MV《太陽之子》就耗資一億元打造，MV首映記者會上他開玩笑說，一支MV就把預算花完了，接下來其他MV內容只能一直走路了。今天釋出的《愛琴海》MV，網友果真看到周董在美景如畫的環境裡走路散步，MV將聖托里尼海天一色的美景盡收眼簾，周董在MV裡抱著吉他愜意彈唱，抒情R&B的曲風搭配美麗的景緻，連一旁慵懶的貓咪彷彿也很享受地待在他身旁聽著歌。

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原本周董是去愛琴海拍攝實境節目《周遊記》，工作3天之中還可寫歌拍MV，根本是創作能量無窮，也是時間管理大師，好友劉畊宏是《愛琴海》作詞人，談起這段合作，有多年情誼的兩人幽默調侃，周董說：「通常畊宏寫的歌都會中。」劉畊宏說：「對，《回到過去》，然後再來……」周董笑說：「再來就沒有了。」

看周杰倫新歌MV，也能欣賞到許多美景。（杰威爾提供）

這次周董推出新專輯，這首《愛琴海》也有很多網友喜愛，劉畊宏受到鼓勵也開玩笑說：「要讓方文山有壓力！」當時在希臘，《周遊記》拍攝收工之後，周董和劉畊宏逛了一家服飾店，劉畊宏看到一件鵝黃色洋裝，想像他老婆ViVi在藍白相間的建築物前拍照肯定很美，於是買下這件洋裝送給她，「鵝黃色洋裝」也成為他寫《愛琴海》歌詞的素材。劉畊宏原本想將歌名取為《希臘拖鞋》，周董笑說：「我當然沒採納，雖然歌詞是劉畊宏寫的，歌名我還是找方文山幫忙，最後這首歌就叫《愛琴海》。」

周杰倫在MV中彈著吉他，身旁的貓咪吸引他注意。（杰威爾提供）

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