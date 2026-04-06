自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周杰倫預算花完開始在希臘走路？劉畊宏搶飯碗要讓方文山有壓力

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇天王「周董」周杰倫一出手就不同凡響，新專輯《太陽之子》數位發片13天以來，已陸續釋出4支MV，平均3天就看到他一首新歌MV，很多歌手都望塵莫及，最開心的則是粉絲，可以搶看周董一支又一支不同風格的MV，今（6日）中午上線的是在希臘取景拍攝的《愛琴海》，畫面美不勝收，贏得網友許多讚美。

周杰倫《愛琴海》MV上線，畫面唯美。（杰威爾提供）周杰倫《愛琴海》MV上線，畫面唯美。（杰威爾提供）

這次周董出片，第一支MV《太陽之子》就耗資一億元打造，MV首映記者會上他開玩笑說，一支MV就把預算花完了，接下來其他MV內容只能一直走路了。今天釋出的《愛琴海》MV，網友果真看到周董在美景如畫的環境裡走路散步，MV將聖托里尼海天一色的美景盡收眼簾，周董在MV裡抱著吉他愜意彈唱，抒情R&B的曲風搭配美麗的景緻，連一旁慵懶的貓咪彷彿也很享受地待在他身旁聽著歌。

原本周董是去愛琴海拍攝實境節目《周遊記》，工作3天之中還可寫歌拍MV，根本是創作能量無窮，也是時間管理大師，好友劉畊宏是《愛琴海》作詞人，談起這段合作，有多年情誼的兩人幽默調侃，周董說：「通常畊宏寫的歌都會中。」劉畊宏說：「對，《回到過去》，然後再來……」周董笑說：「再來就沒有了。」

看周杰倫新歌MV，也能欣賞到許多美景。（杰威爾提供）看周杰倫新歌MV，也能欣賞到許多美景。（杰威爾提供）

這次周董推出新專輯，這首《愛琴海》也有很多網友喜愛，劉畊宏受到鼓勵也開玩笑說：「要讓方文山有壓力！」當時在希臘，《周遊記》拍攝收工之後，周董和劉畊宏逛了一家服飾店，劉畊宏看到一件鵝黃色洋裝，想像他老婆ViVi在藍白相間的建築物前拍照肯定很美，於是買下這件洋裝送給她，「鵝黃色洋裝」也成為他寫《愛琴海》歌詞的素材。劉畊宏原本想將歌名取為《希臘拖鞋》，周董笑說：「我當然沒採納，雖然歌詞是劉畊宏寫的，歌名我還是找方文山幫忙，最後這首歌就叫《愛琴海》。」

周杰倫在MV中彈著吉他，身旁的貓咪吸引他注意。（杰威爾提供）周杰倫在MV中彈著吉他，身旁的貓咪吸引他注意。（杰威爾提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中