NCT TEN宣布離開SM！威神V李永欽發長文：感謝成員支持我

TEN將繼續NCT、威神V的活動。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NCT的Mark日前宣布退社、退團，SM娛樂今天（6日）發出公告，宣布成員TEN（李永欽）的專屬合約也將結束，不過TEN未來仍將積極協調參與威神V及NCT部分團體活動，代表退社、不退團。

NCT TEN宣布退社不退團。（翻攝自IG）

TEN稍早在IG限時動態上發出英韓泰聲明，他表示在出道10年之際，發現自己想要迎接新的挑戰、探索更多可能性，發現新的自己，因此在與成員們、SM工作人員真誠討論之後，決定結束與公司的專屬合約。

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NCT TEN宣布退社不退團，感謝成員的支持。（翻攝自IG）

不過TEN強調，SM永遠都是他的家，「我永遠會自豪地說『我是在SM長大的』，尤其是作為公司第一位泰國藝人，能夠有這個機會在SM學習，我會永遠抱持著感恩的心。」他感謝這10年來幫助過他的人，「因為有你們，才會有今天的我，謝謝我的成員們以及SM的工作人員支持我的決定，最重要的是謝謝粉絲Czennies和WayZenNies，你們無條件支持並愛著我，其中的意義難以言喻。」

NCT TEN發出長文，稱自己將以SOLO歌手身分，開啟新的篇章。（翻攝自IG）

未來，TEN會繼續以NCT與威神V成員的身分活動，同時宣布在下一個篇章中，會向大家展示身為SOLO歌手、更多不一樣的「TEN」。

◆SM完整聲明

大家好，這裡是SM娛樂。

首先，對一直以來給予威神V關注與喜愛的粉絲們致以最誠摯的謝意。

我司與TEN就今後的活動方向進行深入討論後，決定於4月8日專屬合約到期後，圓滿結束雙方長久以來的合作同行。同時，TEN未來仍將積極協調參與威神V及NCT部分團體活動。

自出道以來，TEN無論是在團體還是個人活動中都展現出了卓越實力。我司對此表示由衷的感謝，並衷心祝福他即將開啟的嶄新旅程。

我司今後也將全力支持威神V成員的各項活動，並為一直支持威神V的粉絲們竭盡所能。

謝謝大家。

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