八點檔女神被追「三生三世」 與富二代男友Kiss竟親歪了

蘇晏霈（左二起）、羅子惟至小鹿（左）、阿甘（右）主持的《娛樂超skr》分享拍攝《豆腐媽媽》的幕後花絮。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈、羅子惟在民視八點檔《豆腐媽媽》組「勝玲CP」，兩人日前受邀至YT節目《娛樂超skr》，現場互動充滿粉紅泡泡。蘇晏霈不僅大方分享這段「姐弟戀」的火花，更毫不留情地爆料羅子惟在拍吻戲時，因為太過緊張而引發的尷尬趣事，笑翻全場。

主持人小鹿與阿甘透露，自從《豆腐媽媽》開播以來，觀眾對於「勝玲CP」的關注度極高，留言區天天被粉絲洗版要求兩位合體。羅子惟在訪談中幽默自嘲，從2020年的《多情城市》到2022年《黃金歲月》，再到現在的劇情，角色「王有勝」不顧富二代身分與建商大佬父親反對，硬是要和蘇晏霈的「張育玲」在一起，他笑稱簡直是「追了蘇晏霈三生三世」才終於修成正果。對此，蘇晏霈也稱讚這對組合很有新鮮感，更打趣說羅子惟是她合作過「最鮮、最嫩」的對象。

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蘇晏霈（左）、羅子惟至《娛樂超skr》分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）

提到劇中浪漫的吻戲，蘇晏霈立刻開啟爆料模式。她透露兩人在拍攝「鞦韆之吻」時，羅子惟緊張到連嘴唇都在發抖，第一時間竟然「親歪了」，甚至還想趁導演沒發現時偷偷把嘴唇「挪回去」，沒想到這一切全被導演透過監看螢幕抓個正著，當場大喊：「子惟你偷偷挪位子喔！」讓羅子惟羞紅了臉。不過蘇晏霈也給予高度肯定，認為羅子惟非常認真，第二次拍攝便隨即進入狀況，表現好到連被剪掉的片段都極具感染力。

蘇晏霈（左二起）、羅子惟至小鹿（左）、阿甘（右）主持的《娛樂超skr》分享拍攝《豆腐媽媽》的幕後花絮。（民視提供）

在默契大考驗環節中，兩人分享了戲外的暖心互動。羅子惟感性表示，蘇晏霈就像是他的「表演百科全書」，每當遇到鏡頭位置或演技立體感等疑難雜症，學姐總是毫無保留地指導。蘇晏霈則大讚羅子惟是一步一腳印的認真藝人，私下還會體貼地幫她提大包小包的拍戲用具，讓她倍感窩心。

蘇晏霈（左二起）、羅子惟至小鹿（左）、阿甘（右）主持的《娛樂超skr》分享拍攝《豆腐媽媽》的幕後花絮。（民視提供）

當被問到對方最吸引自己的部位時，羅子惟細心觀察到蘇晏霈擁有天生的淺咖啡色瞳孔，鼻樑也非常高挺。他甚至語出驚人地表示，接吻時因為兩人的鼻子都很挺，反而形成一種特殊的「卡榫感」，讓主持人忍不住歪樓直呼：「這是在錄戀愛實境秀嗎？」

蘇晏霈、羅子惟在《豆腐媽媽》組「勝玲CP」。（民視提供）

蘇晏霈（左二起）、羅子惟至小鹿（左）、阿甘（右）主持的《娛樂超skr》分享拍攝《豆腐媽媽》的幕後花絮。（民視提供）

最後，蘇晏霈感性感謝支持「勝玲CP」的粉絲。她表示這是拍戲以來第一次感覺到角色被如此熱愛，連戲中細微的道具顏色，觀眾都能如數家珍，讓她感到非常溫暖且受寵若驚。

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