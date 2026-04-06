林隆璇帥兒不閃兵！「二度入伍」治好一嚴重隱疾

〔記者張釔泠／台北報導〕林隆璇的兒子林亭翰推出新歌《如果在一起就是晴天》，展現輕熟男蛻變全新氣象，去年參加實境節目《九條好漢在一班》的他意外悟出「做就對了」創作心法，把「二度入伍」所磨練出的「鋼鐵執行力」化作寫歌的動力及養分。

林亭翰攜全新單曲回歸樂壇。（青田音樂提供）

林亭翰去年工作重心放在錄製實境秀《九條好漢在一班》上，長達一年多沒發表新作的他，決定在今年以「四季情歌」四部曲回歸樂壇，希望用「一季一首創作」的方式來陪伴歌迷走過完整的一年，同時也藉由這樣的發片節奏當成對自己「催稿令」。

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而如此大膽的「行動宣言」，更暗藏了林亭翰去年參加實境節目的真實體悟；為節目「二次入伍」並重新體驗軍旅生活的他，坦言過去在營隊內經歷的各種任務看似在現實生活用不上，但其實對於在生活及創作工作上的心態調整很有幫助，「因為在部隊裡沒別的事，就是要盡量把眼前的挑戰做好！」

林亭翰攜全新單曲回歸樂壇。（青田音樂提供）

而這樣的磨練也意外「治」好了自己原本的「完美主義拖延症」；他坦承自己在當兵前無論寫歌、做事總是內心先想到要盡善盡美才肯動手，但在軍營中「做就對了」的準則，強迫他學會不再糾結，而是專注於完成任務。

拍攝MV時，導演安排林亭翰獨自在一頂帳棚內對著夜色唱歌訴說思念，讓他瞬間勾起先前在節目上野營的難忘回憶，當時差點為了「露營無法洗澡」這件事險跟製作單位的工作人員翻臉，當下難以接受的他只能轉念思考，在路邊找水龍頭簡單梳洗後就直接在帳篷躺平，他笑說：「說也奇怪，當晚可能太累一下就睡著，結果一醒來發現心情意外的好，儘管辛苦，但能有機會在大自然當中蘇醒，那種感覺特別奇妙美好！」

林亭翰攜全新單曲回歸樂壇。（青田音樂提供）

而能把憤怒情緒轉念思考的過程，其實歸功於林亭翰先前修習「正念」課程的經驗，兩年前考取英國牛津大學正念認知療法 MBCT 教師執照並開班授課的他這幾年透過教學過程，不僅反饋到自己的生活態度，同時療癒了他人，「我最初的目的就是希望幫助到更多人，無論是實體課還是線上課的同學，能看到大家的心境有所轉變，就是我身為老師最大的回報。」

除了持續創作發表新作品及推廣正念課程外，「當老師」成了他歌手身分之外最重要的斜槓事業，目前正在台南應用科技大學流行音樂系授課的他透露自己常透過教學與學生分享創作理念，也藉此了解到現代年輕人的想法及資訊，從中吸取到更多的創作養分。

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