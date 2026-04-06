等了7年！Wanna One重返《PD101》聖地合體 賴冠霖慘被吹倒

Wanna One暌違7年合體，賴冠霖（左一）、姜丹尼爾（右一）以立牌現身。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓人氣男團Wanna One暌違7年合體，今天（6日）重返上岩洞並穿回《PRODUCE 101》的制服，吸引眾多粉絲朝聖。可惜C位的姜丹尼爾當兵去，而賴冠霖則是退出演藝圈，兩人以立牌形式現身，而賴冠霖的立牌還被現場強風吹倒，急得成員們趕緊扶起。

Wanna One自選秀節目中脫穎而出，2017年出道在K-pop界颳起旋風，還曾經與BTS防彈少年團、EXO等天團齊名，可惜終究是限定團體，結束2年活動後，成員們就各奔東西。如今他們重新合體，將一同拍攝《WANNA ONE GO : Back to Base》實境節目，今天與粉絲相約在上岩洞，現場粉絲人數恐怕不亞於日前BTS在光化門廣場舉行的回歸演唱會，粉絲風雨無阻，妝花了、頭髮亂了，穿上雨衣也要來見歐巴們一面，都不知道是雨水還是淚水。

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Wanna One黃旼炫、朴志訓向直播鏡頭打招呼。（翻攝自IG）

成員們一一自我介紹，最近因演出電影人氣更上一層樓的朴志訓也當場做出當年的爆紅手勢「收藏」，掀起粉絲回憶殺，尖叫聲不斷。他們也沒有讓粉絲失望，在狹小的遮雨棚中大跳歌曲《我啊我》，粉絲也不忘應援，一起大喊「NA呀NA」，風雨完全無法阻擋粉絲熱情。值得一提的是，NU'EST出身的旼炫實在相當驚人，完全都沒有變，「保養最好還是黃旼炫」、「不愧是我的Pick」。

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