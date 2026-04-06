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國民黨新文宣「和平才能躺平」 名嘴：維持民主自由才有意義

國民黨新廣告頻強調「和平才能躺平」。（翻攝自臉書）國民黨新廣告頻強調「和平才能躺平」。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨5日在臉書粉專發布用AI製作影片，宣稱現在大家能夠「躺平」，是因為和平，「這些平凡而珍貴的「躺平」時刻，是國民黨不容退讓的堅持」，而國民黨主席鄭麗文明（7）日將啟程赴中與中國國家主席習近平會晤，在質疑聲浪四起之際，藍營發布影片喊「有和平才能躺平」，瞬間被譙翻。

電視名嘴、資深媒體人陳揮文中午在臉書評論此事，他表示國民黨最新文宣「和平，躺平」，這影片非常成功，一上線，負評不斷，並說要能維持「民主，自由」，「和平，躺平」才有意義，「國民黨的論述，草率了，膚淺了。」

加拿大約克大學副教授沈榮欽5日亦在臉書發文批評「國民黨的新廣告實在太蠢了」，並解析「躺平」實際上對於社會與生活上的意涵為何。

沈榮欽指出，「躺平」最早源自2021年4月百度貼吧的《躺平即是正義》一文，意指年輕人面對高生活成本、高房價、高壓工作方式與階級固化，選擇放棄拚搏，以「低消費」、「無欲無求」的態度拒絕剝削，不買房、不生子、不努力工作，不追求社會定義的成功。「躺平」因此被視為對於過度強調內卷、年輕人高失業率，與中國向上階級流動固化的消極反抗，而不是國民黨在此誤用的「安靜、舒適生活」的象徵。

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