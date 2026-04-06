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掃墓驚見「李副官」墓碑！《情深深雨濛濛》資深男星已病逝15年

〔記者李紹綾／台北報導〕清明時節掃墓，竟然掃出「時代眼淚」！近日一名中國網友在掃墓時，赫然發現一個熟悉的臉孔出現在墓碑上，仔細一看，竟然是在瓊瑤神劇《情深深雨濛濛》中飾演忠厚老實「李副官」的演員曹秋根。這張墓碑照一出，瞬間衝上熱搜，讓無數網友錯愕驚呼：「什麼？李副官早就過世了？我今天才知道！」

曹秋根。（翻攝自微博）曹秋根。（翻攝自微博）

根據墓碑上的資訊，曹秋根其實早在2011年10月18日就因胰臟癌於上海病逝，享年58歲。雖然2020年曾有零星媒體報導，但當時並未引起關注。直到這次被掃墓網友意外「開箱」近況，大家才發現那位對陸振華忠心耿耿、對女兒可雲充滿愧疚的李副官，已經離開這麼久了。

不少網友看著墓碑照感慨萬千，紛紛留言：「五味雜陳」、「演技精湛、角色立體」，感嘆看著這部戲長大的童年，真的已經隨風而逝。

網友掃墓見到曹秋根的墓。（翻攝自微博）網友掃墓見到曹秋根的墓。（翻攝自微博）

李副官離世的消息曝光後，有網友心碎盤點起該劇其他已故配角。除了李副官，當年的高顏值女星、飾演「方瑜」的李鈺，早在2009年就因淋巴癌辭世，年僅33歲，成為粉絲心中永遠的遺憾；而霸氣十足的「秦五爺」黃達亮，則在2013年因心臟病去世，享壽70歲，讓不少人感嘆人生如戲，戲如人生。

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