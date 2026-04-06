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娛樂 最新消息

喬任梁離世10年真相首曝！失眠20天「身體異常僵硬」父母淚崩還原最後身影

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星喬任梁2016年輕生離世，得年28歲。他的父母近來首度還原兒子走前的最後模樣。

喬任梁。（翻攝自微博）喬任梁。（翻攝自微博）

喬爸爸回憶，兒子走前已經受憂鬱症折磨，整整失眠了20天。去世前一天的中秋節，一家人聚在一起，喬任梁淡淡地說了句：「我累了。」 當時爸爸搭著他的肩膀，發現兒子的身體異常僵硬，後來才知道那是憂鬱症引發的肌張力障礙，沒想到隔天就接到噩耗。兩老趕到別墅時，桌上全是散落的藥物，卻只能辨認出助眠用的褪黑素。

原來，喬任梁生前為了不讓父母擔心，演了一場最完美的戲。他在家關緊窗簾，騙爸媽說是在「背台詞」，其實是把自己鎖進情緒的黑洞；身上的自殘傷痕，他也輕描淡寫說是「拍戲劃傷」。

喬任梁的父母坦言，當時因為對憂鬱症缺乏認知，沒能看穿這些求救訊號。雖然曾勸他退出演藝圈，但看到同期出道的付辛博、井柏然發展順利，好強的他還是想再拚一拚，卻把自己拚到了極限。

更讓人心碎的是，喬任梁私底下是個超級「義氣男」。父母透露，他生前常大方借錢給朋友開公司，結果人一走，很多錢根本要不回來，甚至有人翻臉不認帳。就算遇到這些委屈，他也從不跟家裡吐苦水，一個人扛下所有壓力。

這10年來，喬任梁父母努力撐起兒子留下的品牌，並把部分收益捐給憂鬱症公益項目，想幫更多像喬任梁一樣的人。他們呼籲大眾關注「微笑憂鬱」，別把情緒封閉誤解為堅強。兩老感性喊話：「下輩子別那麼懂事，做個被人疼愛的小孩。」

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