為愛半夜澆花！德男「樹系男友」爆紅被封：最浪漫工具人

〔記者鍾志均／綜合報導〕德國男星恩佐布魯姆（Enzo Brumm）近期憑新片《你是不會當樹嗎》話題狂飆，不只入選德國電影協會新一代電影大使，更因戲中「為愛當植物」的設定，被網友封為「最浪漫工具人天花板」。

恩佐布魯姆在《你是不會當樹嗎》受到植物觸動，可愛演出圈粉。（海鵬提供）

在電影中，恩佐布魯姆飾演1970年代的大學生「漢內斯」，暗戀同學卻不敢告白，乾脆選擇幫對方顧花。只是這個「工作」不是隨隨便便，而是會在半夜狂奔回宿舍澆花、把愛意全部寄託在植物上，加上默默守候、完全不求回報。

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這種「愛到變成植物系」的純情設定，還被誤會是在「偷偷約會」，結果真相竟然只是在澆花，行為浪漫到荒謬，但又真誠到不行。

「天竺葵男孩」恩佐布魯姆幸運搭上梁朝偉主演的《你是不會當樹嗎》選角末班車。（海鵬提供）

該片另一大亮點是由梁朝偉領銜主演，恩佐布魯姆受訪時坦言：「最佩服的就是梁朝偉，能合作真的很榮幸。」兩人雖橫跨不同時代、沒有真正對戲，卻透過同一棵「銀杏樹」產生連結，讓角色之間多了一層命運交織的詩意。

事實上，恩佐布魯姆為精品時裝週男模出身，曾為Versace、Louis Vuitton、Bottega Veneta等品牌走遍巴黎、米蘭、倫敦、紐約四大時裝週。

但他沒有停在「好看」這件事，而是轉身投入表演，進入戲劇學院、站上劇院舞台，從伸展台到大銀幕，拿下德國「新面孔獎」最佳新演員成功轉型。《你是不會當樹嗎》於4月17日全台上映。

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