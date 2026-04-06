自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

為愛半夜澆花！德男「樹系男友」爆紅被封：最浪漫工具人

〔記者鍾志均／綜合報導〕德國男星恩佐布魯姆（Enzo Brumm）近期憑新片《你是不會當樹嗎》話題狂飆，不只入選德國電影協會新一代電影大使，更因戲中「為愛當植物」的設定，被網友封為「最浪漫工具人天花板」。

恩佐布魯姆在《你是不會當樹嗎》受到植物觸動，可愛演出圈粉。（海鵬提供）恩佐布魯姆在《你是不會當樹嗎》受到植物觸動，可愛演出圈粉。（海鵬提供）

在電影中，恩佐布魯姆飾演1970年代的大學生「漢內斯」，暗戀同學卻不敢告白，乾脆選擇幫對方顧花。只是這個「工作」不是隨隨便便，而是會在半夜狂奔回宿舍澆花、把愛意全部寄託在植物上，加上默默守候、完全不求回報。

這種「愛到變成植物系」的純情設定，還被誤會是在「偷偷約會」，結果真相竟然只是在澆花，行為浪漫到荒謬，但又真誠到不行。

「天竺葵男孩」恩佐布魯姆幸運搭上梁朝偉主演的《你是不會當樹嗎》選角末班車。（海鵬提供）「天竺葵男孩」恩佐布魯姆幸運搭上梁朝偉主演的《你是不會當樹嗎》選角末班車。（海鵬提供）

該片另一大亮點是由梁朝偉領銜主演，恩佐布魯姆受訪時坦言：「最佩服的就是梁朝偉，能合作真的很榮幸。」兩人雖橫跨不同時代、沒有真正對戲，卻透過同一棵「銀杏樹」產生連結，讓角色之間多了一層命運交織的詩意。

事實上，恩佐布魯姆為精品時裝週男模出身，曾為Versace、Louis Vuitton、Bottega Veneta等品牌走遍巴黎、米蘭、倫敦、紐約四大時裝週。

但他沒有停在「好看」這件事，而是轉身投入表演，進入戲劇學院、站上劇院舞台，從伸展台到大銀幕，拿下德國「新面孔獎」最佳新演員成功轉型。《你是不會當樹嗎》於4月17日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中