金馬影帝梁家輝偕妻恩愛現身 明顯消瘦惹擔憂

梁家輝與妻子江嘉年（左一）去年到紅館欣賞杜德偉演唱會，當時的他明顯消瘦不少。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕68歲香港資深影星梁家輝曾以電影《愛在他鄉的季節》榮獲第27屆金馬獎最佳男主角獎，該片1990年在香港上映，由羅卓瑤執導，梁家輝、張曼玉、文希蓮主演，劇情描述海外移民的艱苦生活，老一輩台灣觀眾對梁家輝並不陌生。

梁家輝出道以來，靠著硬漢外貌及梟雄銀幕形象深植人心，現實生活中卻是一位無可挑剔的愛妻一族。近日，有上海名店售貨員在社交平台分享偶遇梁家輝大駕光臨。從照片中可見，梁家輝雖然親切與售貨員合照，笑容滿面，但身形卻明顯比以往消瘦許多，臉上及頸部皺紋也相當顯眼，健康狀況引起不少影迷擔憂。

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港媒報導，入行超過40年的梁家輝，是緋聞絕緣體，心中只有太太一人。（香港星島日報）

港媒報導，原來梁家輝當天是陪伴太太江嘉年一同逛街。據悉，當梁家輝見到太太看中一個心儀手提袋，毫不猶豫拿出信用卡買下，以實力寵妻。其後有粉絲拍到他們夫妻二人離開名店的背影，只見2人全程手牽手緊緊相依，繼續甜蜜拍拖，結婚近40年依然恩愛如昔，羨煞眾人。

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