被酸「變老很久了」 2寶爸李國毅認了：用帥氣交換「這件事」

李國毅上月出席公視台語台新戲《小孩才做選擇》記者會。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾經霸榜螢幕的「偶像劇男神」李國毅，近來被網友直指「顯老」，他非但沒生氣，反而趁著替兒子慶生時，感性回應眾人的質疑。

有網友在Threads留言，「我覺得他變老很久了」、「訪問看顯老」，甚至有人疑惑：「看商魂劇中又覺得很年輕，why？」 也有死忠粉絲跳出來護航：「李國毅也40了，加上顧兩個小孩，有歲月痕跡很正常吧！」 面對這些排山倒海的「顯老」指評，2寶爸李國毅在臉書坦言，這幾年確實比較少出現在大家面前，因為工作以外的時間都在陪小孩。針對網友說他變老，他超大方承認：「外表的變化我有感覺，畢竟作息跟以前差很多（懂得就懂）沒有特別去對抗，代表我有真的在經歷這一段。」

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李國毅。（翻攝自臉書）

對於大家感嘆男神顏值「走鐘」，李國毅有一套超浪漫的哲學。他認為這一切不是犧牲，而是一場等價交換：「用一點點的帥氣換一段自己想要但來不及實現的成長過程。」 他回頭看過去的人生，覺得那段偶像劇時光依然精彩，但他現在心境已經徹底「登大人」。他霸氣宣言：「現在的我，不太想一直站在光最亮的地方了。」因為只要有家人在，「有你們，我到哪都在發光」，他最後以「我的寶貝小兒子，生日快樂」作結尾，暖哭一票粉絲。

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