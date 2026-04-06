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Ku酷徵才引戰被酸慣老闆 Cheap揭背後關鍵

法籍網紅「Ku」酷，去年因為製作大型節目《中文怪物》掀起極大話題。（翻攝自IG）法籍網紅「Ku」酷，去年因為製作大型節目《中文怪物》掀起極大話題。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年因製作《中文怪物》掀起極大話題的法籍網紅「Ku」酷，YouTube頻道訂閱數達230萬人，近日發出徵人啟事求才，開出每月薪水4萬元起，上班時間為早上10點到晚上7點，特別強調可以居家上班，但每週至少進辦公室2天，還再三強調：「玻璃心者不適合、玻璃心者不適合、玻璃心者不適合。」

「Ku」酷在發文中3度強調「玻璃心者不適合」，引發部分網友質疑「慣老闆」，對此，百萬網紅Cheap則說，酷有什麼錯？你氣的不是他看穿這件事，你氣的是他把這件事講得太白，白到連你自己都不好繼續假裝而已吧！

Cheap表示這有什麼好燒的，這不是大家都知道的事，只是平常不好意思講破而已，「酷本來就是謝謝你喜歡台灣的網紅，且他做得非常好，跟一般的愛台網紅不同，很用心在拍影片，影片質感都很好。」

此外，Cheap重申其實酷不是第一個「謝謝你喜歡台灣」，早在他之前就有外國網紅拍便利商店、吃臭豆腐，公式都差不多，但酷的夢把這件事規模化與極致化了，「他不只自己吃，他找法國高中生、法國軍人、法國農夫吃，從個人走向群體，別人只會傻傻稱讚，人家酷在文化輸出，把芋頭、大同電鍋、辦桌文化空運到法國，不是普通的愛台網紅。」

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