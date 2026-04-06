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登山失蹤搜救「賞金」引發討論 胡文英盼專業獲尊重

知名山難搜救志工「跑山獸」Petr。（資料照）知名山難搜救志工「跑山獸」Petr。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕登山好手、被喻為「跑山獸」的Petr來自捷克，近日發布新影片內容是去年一名山友在中部谷關區域登山失蹤47天被找到的搜救紀錄，有一名林姓搜救教官在臉書發布拒絕「賞金獵人」與「越俎代庖」亂象，引來山友討論，有人認為搜救本就是公私協力，付費換專業也是正常分工；有山友則指出Petr在影片裡提到幾個很重要的登山安全準則，值得國內山友登山參考，更有山友肯定跑山獸夫妻對台灣登山界的付出和努力。

娛樂圈有美魔女封號的胡文英，5日在臉書發文提及近日東眼山失蹤案，由山友聯繫跑山獸協助，當時報價20-30萬，家屬表示需考慮故未簽約，後續家屬提供破解的Gmail資訊，而跑山獸最終歷時47天地毯式搜索尋獲遺體，卻傳出費用支付爭議。

胡文英有美魔女封號。（翻攝自胡文英臉書）胡文英有美魔女封號。（翻攝自胡文英臉書）

胡文英以身為登山者，坦言自己也爬過東眼山，深知在山林搜索47天是多麼賣命且高專業的勞務，她直言：「這不只是體力，更是具備高度風險的專業技術輸出，如果專業救援總是被視為義務或順便，當未來意外發生時，我們還能期待誰挺身而出？」

深知山林的風險，胡文英想問問大家：「換作是你，有辦法在山裡連續搜救47天嗎？」盼逝者安息，也希望專業能獲得應有的尊重。

相關新聞：「跑山獸」Petr發布影片 搜救「賞金」問題引發山友討論

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