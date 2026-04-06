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娛樂 最新消息

梁朝偉破天荒！上南韓節目克服社恐 大擺心形手勢

真的是破天荒！梁朝偉上南韓節目大擺心形手勢，還露出燦笑。（香港星島日報）真的是破天荒！梁朝偉上南韓節目大擺心形手勢，還露出燦笑。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕向來「社恐」有名的「金馬影帝」資深港星梁朝偉，竟然克服了社恐，上南韓節目大擺心型手勢，有圖有真相。

梁朝偉於2日與導演Ildikó Enyedi在南韓展開新片《寂靜的朋友》宣傳，除了到戲院謝票外，梁朝偉也上了JTBC新聞節目接受訪問，節目已於5日晚間播出。

JTBC同時公開梁朝偉幕後片段，他獲女主持人贈送在南韓非常受歡迎的杜拜巧克力麻糬，讓人驚喜的是，梁朝偉開心之餘，意外大擺心形手勢，還以韓語介紹自己，表示很高興再到首爾，讓大批網友粉絲欣喜若狂，驚喜影帝是不是已經克服社恐？

梁朝偉破天荒！上南韓節目克服社恐 大擺心形手勢梁朝偉（左）透露與王家衛（中）合作的20年，是最幸福的時刻，右為中國女星章子怡。（香港星島日報）

節目上，梁朝偉分享自己平時喜歡與大自然交流，他說：「我喜歡水上運動，也喜歡滑雪。夏天喜歡享受大海，冬天喜歡去山裡。」當被問及是否喜歡自己的「眼神演技」時，梁朝偉說：「我比較不說話，所以心裡有很多話，可能是因為這個原因，我想從我的眼睛表達想傳達的話，比起表演時的手勢和表情，更專注於內心世界。」

梁朝偉也分享自己對退休想法，並指《花樣年華》是其代表作，「所有的電影對我來說都很重要，如果要挑一個代表作的話，那就是《花樣年華》，這部電影獲得了很多獎項，感覺像回到小時候。」關於最幸福的瞬間，他說：「好像是和王家衛導演20年來一起工作的時間，因為導演的想法和我的想法非常相似，所以能夠實現想磨練的演技。」

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