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娛樂 最新消息

小彬彬喊「錯了」 《星星的故鄉》池秋美要告訴媽媽

「小彬彬」溫兆宇80年代主演台視八點檔國語連續劇《星星知我心》走紅。（翻攝自小彬彬臉書）「小彬彬」溫兆宇80年代主演台視八點檔國語連續劇《星星知我心》走紅。（翻攝自小彬彬臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「小彬彬」溫兆宇80年代主演台視八點檔國語連續劇《星星知我心》走紅，資深藝人池秋美則在《星星知我心》續集《星星的故鄉》飾演成年後的「彎彎」一角，至今2人仍有互動，戲中彎彎排行老三，小彬彬則是老么。

小彬彬4日在臉書發文留下5字：「我覺得錯了。」但沒有吐露原因，發文後又在底下留言又說：「改姓可以。」有網友一臉問號問小彬彬：「帳號被盜？」不過小彬彬並未回應而是再度留言：「錯了。」

池秋美本名邱秋美，年過60外型依舊保持很好。（翻攝自池秋美臉書）池秋美本名邱秋美，年過60外型依舊保持很好。（翻攝自池秋美臉書）

對於小彬彬一再自問自答，池秋美隨即在底下留言告訴他：「事在人為！跟你的名字一點關係都沒有！交朋友單純一點，不要以為朋友很多你就是人緣很好，有種負能量附在你身上你自己全然的不知，等到發生事情，後果只有靠你自己收拾了！你一定要生活單純，要不然我要告訴媽媽哦！」

而今（6）日凌晨一過12點，小彬彬再度發文寫下：「我錯了。」但依舊沒說明原因。

池秋美（本名邱秋美）是70至80年代知名歌手，以〈小風帆〉等曲受封「小風帆歌后」，至今外型亮眼。

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