賣翻天！《超級瑪利歐銀河電影版》勇奪台美全球票房冠軍 強勢登頂年度開片霸主

賣座動畫續集《超級瑪利歐銀河電影版》拿下台灣、北美、全球票房冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由環球影業與照明娛樂推出的賣座動畫續集《超級瑪利歐銀河電影版》強勢引爆北美票房，上週末（4月3日至5日）以1.3億美金（約台幣41.6億元）奪下票房冠軍，從1日起上映5天累積票房已達1.9億美金（約台幣60.8億元），刷新今年最高開片紀錄。

《超級瑪利歐銀河電影版》在全球市場同樣表現火熱，北美以外的海外市場進帳1.82億美金（約台幣58.24億元），全球開片總計達3.72億美金（約台幣119.04億元），除緊追前作《超級瑪利歐兄弟電影版》同期表現，同樣也是今年最佳成績。

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該系列也成為影史唯一有兩部作品全球開片皆突破3.5億美金（約台幣112億元）的動畫IP，《超級瑪利歐銀河電影版》同時躋身影史第四高動畫開片、環球影業影史第五高全球開片。IMAX影廳同步繳出亮眼成績，首週吸金2220萬美金（約台幣7.1億元），創下IMAX影史第二高好萊塢開片，顯示大銀幕規格對觀眾仍具高度吸引力。

延續前作橫掃全球13億美金（約台幣416億元）的氣勢，《超級瑪利歐銀河電影版》再度靠著任天堂IP的跨世代號召力與家庭觀影族群撐盤，成功複製票房熱潮。本片同時寫下過去打造《神偷奶爸》、《小小兵》等系列的照明娛樂影史第二高北美開片紀錄。

在製作成本約1.1億美金（約台幣35.2億元）的基礎下，《超級瑪利歐銀河電影版》已確立將帶來可觀利潤，同時也帶動整體市場回溫。根據Comscore統計，今年整體票房較2025年同期成長23%，顯示觀眾正逐步回流戲院，且並非單一部電影，而是多部作品共同撐起市場熱度。

《超級瑪利歐銀河電影版》全台熱映中，截至週日（5日）結束粗估已破台幣1.1億元，今天是清明連假最後一天，預計還會繼續進帳可觀票房，詳細票房數字將於明天揭曉。

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