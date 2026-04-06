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娛樂 最新消息

英相表態 憂心美國反猶太饒舌歌手肯伊威斯特在英演出

肯伊威斯特（Kanye West，又名Ye）。 （美聯社檔案照）肯伊威斯特（Kanye West，又名Ye）。 （美聯社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對曾出言反猶太而遭多國抵制的美國爭議性饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）預定今夏在倫敦登台，英國首相施凱爾（Keir Starmer）對此表態，直言「深感擔憂」。

英國首相施凱爾。（路透）英國首相施凱爾。（路透）

48歲的肯伊威斯特原定7月10日到12日在倫敦「無線音樂節」（Wireless Festival）上連唱3晚，為其歐洲復出巡迴演出的一部分。

施凱爾告訴《週日太陽報》（The Sun on Sunday），即便肯伊威斯特曾發表反猶太言論以及讚揚納粹主義，卻仍被排定在「無線音樂節」中演出，「令人深感擔憂」；任何形式的反猶太主義都令人憎惡，無論在哪裡出現都必須明確堅決地正視…「人人都有責任確保英國是一個讓猶太人感到安全的地方」。

「無線音樂節」贊助商百事可樂的發言人5日表示，該公司「已決定撤回對『無線音樂節』的贊助」，但並未說明原因。「無線音樂節」主辦單位Live Nation尚未回覆法新社的置評要求。

肯伊威斯特近年來因公開表示崇拜希特勒、自稱是納粹，以及揚言要對猶太人祭出「3級死亡狀態」（death con 3）而招致眾怒，他甚至還曾發表1首名為《希特勒萬歲》（Heil Hitler，現已被各大串流平台禁播）的歌曲，以及在個人網站上販售印有納粹標誌的T恤。

種種爭議言行導致澳洲取消他的入境簽證，捷克首都布拉格則禁止他在當地辦演唱會。當「無線音樂節」主辦方上月宣布肯伊威斯特將在音樂節中演出時，英國猶太組織與倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）就出言批評。此外，肯伊威斯特原定今年6月在法國馬賽舉行演唱會，馬賽市長也直言「不歡迎」。

英國慈善團體「對抗反猶太主義運動」（Campaign Against Antisemitism）5日呼籲施凱爾勿對此事袖手旁觀，以及禁止肯伊威斯特入境英國。

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