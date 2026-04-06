《高雄有顆藍寶石》海報風波急止血！高流認疏失親致歉白冰冰

〔記者鍾志均／綜合報導〕由高雄流行音樂中心出品的紀錄片《高雄有顆藍寶石》未正式上映先掀話題，因為一張海報引爆綜藝大姐大白冰冰不滿。對此，高流昨晚出面回應，強調宣傳流程「確實不夠周延」，並已親自致電白冰冰說明並致歉。

《高雄有顆藍寶石》爆侵權疑慮，高流火速出面說明。（牽猴子提供）

《高雄有顆藍寶石》主打致敬秀場文化，主視覺羅列眾多已故巨星，包括豬哥亮、鳳飛飛、高凌風等，然而海報底下出現白冰冰、余天、陳亞蘭、許效舜等仍活躍演藝圈的藝人名字，此事讓白冰冰老大不高興，表示與多位已故演藝圈前輩並列，不太舒坦。

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白冰冰更表示，該片從頭到尾都沒有知會或告知此事，認為使用她的名字和影片是屬於侵權行為，要求製片單位說明。

針對《高雄有顆藍寶石》紀錄片宣傳作業所引發的相關疑慮，高雄流行音樂中心謹此說明全文：

本中心於本次紀錄片宣傳之溝通作業上未盡周延，高流執行長丁度嵐已親自致電冰冰姐致歉說明：「已針對授權過程解釋清楚並取得冰冰姐諒解，因為在清明節貼出海報，讓冰冰姐和歌迷誤會，深感抱歉！」

丁度嵐強調，「4月9日亦將於冰冰姐節目《超級冰冰秀》宣傳今年的藍寶石演唱會，冰冰姐對藍寶石非常幫忙，我們非常感恩！」

《高雄有顆藍寶石》是為記錄台灣秀場文化及藍寶石大歌廳時代記憶所製作，高流始終珍視每一位參與受訪、共同建構這段文化記憶的藝人前輩與家屬。非常感謝演藝圈前輩的指導與提醒，高流未來不僅於內容製作本身努力，更將在宣傳溝通與行政作業上展現更高敏感度與細緻度。

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