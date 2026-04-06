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郭富城殺青酒吃「台灣辦桌」 兒子王柏傑緊張3個月：那是天王欸

郭富城出席《老子》殺青酒，太凍齡完全看不出來幾歲。（翻攝自老子Threads）郭富城出席《老子》殺青酒，太凍齡完全看不出來幾歲。（翻攝自老子Threads）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由郭富城、王柏傑主演的奇幻喜劇電影《老子》，前天（4日）舉行殺青酒，以辦桌慰勞辛苦的工作人員。王柏傑在IG發文：「夢一場。跟偶像一起拍戲。」他透露這3個月以來，最愛的兩個人正是郭富城以及導演許富翔。

王柏傑出席《老子》殺青酒，直呼與郭富城合作像夢一場。（翻攝自老子Threads）王柏傑出席《老子》殺青酒，直呼與郭富城合作像夢一場。（翻攝自老子Threads）

《老子》在1月底開拍，日前已經正式殺青，王柏傑首次與郭富城合作，被問到緊不緊張？他直言：「一定會緊張啊，畢竟是郭富城欸！」不過後來他試著讓自己去觀察郭富城的表演節奏，盡快把自己的頻率跟上去，「當你進入那個狀態，其實就不太會去想『我很緊張』這件事，反而比較能專心在當下的表演裡。」

電影《老子》舉行殺青酒，請郭富城吧、王柏傑等人吃台灣辦桌。（翻攝自老子Threads）電影《老子》舉行殺青酒，請郭富城吧、王柏傑等人吃台灣辦桌。（翻攝自老子Threads）

他在片中與郭富城演出「神秘的父子檔」，王柏傑坦言在郭富城身上學到很多，「郭老師演戲很厲害，跟這樣的天王合作，其實會逼自己要更專注、更進入狀態。除了在表演上的刺激之外，也很明顯感受到他對時間的掌控非常精準，做事是分秒必爭的，不會把時間浪費在不必要的事情上，這一點我覺得很受用。」

王柏傑（左起）、郭富城、古斌出席《老子》殺青酒。（翻攝自IG）王柏傑（左起）、郭富城、古斌出席《老子》殺青酒。（翻攝自IG）

飲酒過量  有害健康  禁止酒駕

 

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