水星進入最佳觀測期 4星座善用語言力量可成功翻轉運勢

塔羅老師艾菲爾指出水星進入最佳觀測期，言語能帶來全新力量。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（5）日是清明節，在這個日子不只象徵慎終追遠，塔羅牌老師艾菲爾也指出水星進入最佳觀測期。在這段期間，最好用於整理思緒、修補人際關係，有4個星座在這段時間要特別注意「語言的力量」。每個人所說出來的話語都帶有力量，因此艾菲爾點名4個星座能趁機翻轉運勢，整理水逆殘留下的誤會，也可能因為一句話讓機會主動上門。

☆雙子座

這段期間靈感特別旺盛的雙子座，腦袋中將會有許多奇思妙想，不僅如此，這些靈感能夠在關鍵時刻派上用場，甚至解決團隊長久以來的困擾。

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講話之前，建議雙子座能夠先思考，把靈感跟邏輯做更好的融合，加上幽默感和強大的表達能力，一句話說進人的心坎裡，這樣能在人際關係和職場上發揮最大力量。

☆處女座

向來謹慎的處女座面對複雜、棘手的狀況，特別能展現出自己的優勢。對處女座來說，積壓已久的工作、合約都特別容易在這段期間發現盲點。

透過處女座幾句條理清楚、邏輯清晰的發掘問題，就能讓一切混亂慢慢回到正軌。講話的時候不要急躁，讓人把話講完，之後在穩穩地說出自己的看法，這樣對專業的處女座更具說服力。這段期間，職場表現與存在感都會有明顯提升。

☆水瓶座

在團隊和朋友圈當中總是焦點的水瓶座，這段期間對於知識的渴望達到最高點，無論參加講座、課程、討論會，都能夠發表出獨特見解，進而得到他人注意。

這段期間水瓶座渾身上下都充滿著領導氣場，透過「分享」能將心中所思所想散發出去，並獲得眾人的敬佩與讚賞。懂水瓶座的人將慢慢聚攏，開啟合作契機。

☆射手座

對射手座來說，要注意身邊是不是有從遠方捎來的消息，可能是一通意外的視訊、許多未連絡的朋友，都能讓射手座找回消失已久的友誼。

言語的力量，替射手座帶來事業上的新消息。「真誠是最佳的必殺技」，射手座不妨放下防備，把深藏在心中的想法說出口，這樣做能夠拉近與老朋友之間的距離，也可以吸引貴人與事業上的新消息。

民俗說法，僅供參考

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