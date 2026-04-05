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娛樂 日韓

最貴逼近10萬日幣！K-POP票價失控 網酸：日本變提款機

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓人氣女團2NE1、WayV成員TEN共同出演的雙組歌手演唱會近日在日本公開詳細票價資訊，最高等級VVIP席竟開到9萬9000日圓（約台幣2萬以上），讓粉絲第一時間不是搶票，而是先倒吸一口氣。

日本推出2NE1、WayV成員TEN共同出演的雙組歌手演唱會。（翻攝自官方X）日本推出2NE1、WayV成員TEN共同出演的雙組歌手演唱會。（翻攝自官方X）

雖然官方祭出「豪華體驗」，包括前排保證、限定周邊、送別互動，甚至還有機會抽到合照與親簽，但關鍵字是「抽選」，也就是說即使花了最高價，還不一定能拿到全部福利，該機制讓網友直接開嗆：「這不是演唱會，是課金遊戲吧？」

更讓人有感的是「時代的落差」，曾經在2011年只要8800日幣（約台幣1763元）就能進場支持的2NE1，如今票價直接翻了超過10倍，對一路追過來的老粉來說，不只是價格問題，更像是一種「被時代拋下」的無力感。

最高等級VVIP席竟開到9萬9000日圓（約台幣2萬以上）。（翻攝自官方X）最高等級VVIP席竟開到9萬9000日圓（約台幣2萬以上）。（翻攝自官方X）

此次票價與制度在社群平台上掀起熱烈討論，不少網友直呼「K-POP在日本什麼時候變成高級奢侈品了？」、「沒辦法，日本被當成提款機了」、「比起全部同價，我反而能接受分級票價」。

日媒報導，從其他演唱會來看，這次票價確實偏高。例如預計於2026年4月舉辦的BTS日本巡演，最高VIP票價約為4萬5000日幣（約台幣9016元），本次VVIP價格幾乎翻倍。

業界人士指出，近年演唱會市場逐漸導入「體驗價值分級」概念，依據座位與附加服務制定不同價格，因此出現高價票並不意外，但也確實提高了觀眾的參與門檻。此外，票價上漲也伴隨轉售問題，2023年曾發生WBC門票高價轉售案件，甚至有人因此遭逮捕，顯示票務市場亂象仍未解決，未來關於票價與制度的爭議，恐怕還會持續發酵。

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