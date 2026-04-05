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娛樂 日韓

太強！SEVENTEEN二度全員續約 出道11年「13位成員未變動」

SEVENTEEN的13位成員二度一同續約，將繼續為Pledis效力。（翻攝自X）SEVENTEEN的13位成員二度一同續約，將繼續為Pledis效力。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團SEVENTEEN（세븐틴）今天（5日）在仁川亞運會主體育場舉行「SEVENTEEN WORLD TOUR [ NEW_] ENCORE」演唱會，隊長S.COUPS宣布13人全員續約，這也是他們以團體身分，與Pledis簽署的第二張合約。

SEVENTEEN隊長S.COUPS親自宣布13人一起續約。（翻攝自X）SEVENTEEN隊長S.COUPS親自宣布13人一起續約。（翻攝自X）

SEVENTEEN在2015年出道，至今已經攜手超過10個年頭，今天並非完整體開唱，當兵中的Woozi、Hoshi未出席，服替代役的淨漢、圓佑則在台下應援。在盛大的世界巡演的最終站上，SEVENTEEN為粉絲送上大禮，宣布「全員續約」的那一刻，現場響起震耳欲聾的尖叫聲。

隊長S.COUPS先是回顧出道11年以來，自己對成員來說是不是稱職的隊長，接著他表示，在舉行粉絲見面會「CARAT LAND」（俗稱克拉島）之前，應該要先告知大家一件事情，才比較有禮貌。

SEVENTEEN二度全員續約，安可場演唱會只有9名成員出席。（翻攝自X）SEVENTEEN二度全員續約，安可場演唱會只有9名成員出席。（翻攝自X）

「雖然淨漢、圓佑在，但如果Hoshi、Woozi也在就好了，我們成員之間真的深入聊了很多，最後結論就是，我們13個人決定一起續約，我們會繼續同舟共濟，努力向前進。」S.COUPS宣布將與成員們攜手同行，未來還能看到13人的SEVENTEEN，讓粉絲興奮不已。

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