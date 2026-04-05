自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

清明節踩雷！白冰冰轟紀錄片「把我排進往生名單」 怒槓高流踩版權紅線

〔娛樂頻道／綜合報導〕紀錄片《高雄有顆藍寶石》未上映，先掀版權風暴！綜藝大姐大白冰冰的名字出現在海報中，她今（5）一早怒了直言，電話被打爆：「大家都在問，為什麼我們被放在這裡？」

白冰冰不滿名字被排進《高雄有顆藍寶石》海報中，直指並未接獲告知。（牽猴子提供）白冰冰不滿名字被排進《高雄有顆藍寶石》海報中，直指並未接獲告知。（牽猴子提供）

《高雄有顆藍寶石》主打致敬秀場文化，主視覺列出一排已故巨星，包括豬哥亮、鳳飛飛、高凌風等傳奇名字一字排開，本該是滿滿回憶殺。

但問題出在這排「已離世巨星」名單下方，還出現白冰冰、余天、陳亞蘭、許效舜等仍活躍演藝圈的藝人名字，畫面一曝光，讓當事人瞬間「背脊發涼」。

白冰冰點出兩個關鍵，一個是時間點太敏感，視覺與往生藝人並列，「感覺就是不對」；第二完全沒被告知。她強調，從頭到尾沒接到任何通知，「這不是疏忽，是不尊重」，甚至她把這起事件連結到先前鬧得沸沸揚揚的《世紀血案》版權爭議，直言業界怎麼「還學不乖」。

白冰冰認為，當初參加藍寶石演唱會，簽的是「演出使用」，現在卻變成「電影宣傳素材」，直言性質已經從紀錄變商業包裝，因此質疑：「這根本是兩回事，不能用同一份授權帶過。」把矛頭指向高雄流行音樂中心，認為不該「鑽法律漏洞」。

白冰冰在社群發文表達不滿。（翻攝自臉書）白冰冰在社群發文表達不滿。（翻攝自臉書）

實際詢問片商牽猴子，公關表示關於版權問題統一以高流的回覆為主，據《TVBS新聞網》報導，監製丁度嵐緊急出面止血，表示白冰冰確實曾參與藍寶石演唱會、2023年已簽署授權合約、內容包含未來可用於紀錄片，至於名字被列在海報上，他解釋是出於「尊重有出現畫面的藝人」，並非惡意操作。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中