清明節踩雷！白冰冰轟紀錄片「把我排進往生名單」 怒槓高流踩版權紅線

〔娛樂頻道／綜合報導〕紀錄片《高雄有顆藍寶石》未上映，先掀版權風暴！綜藝大姐大白冰冰的名字出現在海報中，她今（5）一早怒了直言，電話被打爆：「大家都在問，為什麼我們被放在這裡？」

白冰冰不滿名字被排進《高雄有顆藍寶石》海報中，直指並未接獲告知。（牽猴子提供）

《高雄有顆藍寶石》主打致敬秀場文化，主視覺列出一排已故巨星，包括豬哥亮、鳳飛飛、高凌風等傳奇名字一字排開，本該是滿滿回憶殺。

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但問題出在這排「已離世巨星」名單下方，還出現白冰冰、余天、陳亞蘭、許效舜等仍活躍演藝圈的藝人名字，畫面一曝光，讓當事人瞬間「背脊發涼」。

白冰冰點出兩個關鍵，一個是時間點太敏感，視覺與往生藝人並列，「感覺就是不對」；第二完全沒被告知。她強調，從頭到尾沒接到任何通知，「這不是疏忽，是不尊重」，甚至她把這起事件連結到先前鬧得沸沸揚揚的《世紀血案》版權爭議，直言業界怎麼「還學不乖」。

白冰冰認為，當初參加藍寶石演唱會，簽的是「演出使用」，現在卻變成「電影宣傳素材」，直言性質已經從紀錄變商業包裝，因此質疑：「這根本是兩回事，不能用同一份授權帶過。」把矛頭指向高雄流行音樂中心，認為不該「鑽法律漏洞」。

白冰冰在社群發文表達不滿。（翻攝自臉書）

實際詢問片商牽猴子，公關表示關於版權問題統一以高流的回覆為主，據《TVBS新聞網》報導，監製丁度嵐緊急出面止血，表示白冰冰確實曾參與藍寶石演唱會、2023年已簽署授權合約、內容包含未來可用於紀錄片，至於名字被列在海報上，他解釋是出於「尊重有出現畫面的藝人」，並非惡意操作。

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