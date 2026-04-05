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娛樂 星座

12生肖週運出爐 從籤詩看運勢：牛、兔2生肖準備發大財

2026年4月5日到11日的12生肖運勢出爐囉！（資料照，記者吳俊鋒攝）2026年4月5日到11日的12生肖運勢出爐囉！（資料照，記者吳俊鋒攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年4月5日到11日的12生肖運勢出爐囉！根據民俗粉專《興趣使然的解籤師》抽出來的籤詩，12生肖在接下來的一週有起有落，但是屬牛、屬兔的朋友，財運看俏，準備好即將而來的財富吧。

☆鼠：中平

籤詩：枯木可惜未逢春，如今還在暗中藏；寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤。

批：蓄勢待發，靜候時機。本週事業暫無突破，宜進修充實自己，後運勢漸開。

☆牛：上上

籤詩：看君來問心中事，積善之家慶有餘；運亨財子雙雙至，指日喜氣溢門閭。

批：善有善報，雙喜臨門。利置產投資，財運上升，穿戴紅色增強家運。

☆虎：中平

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運未濟，宜守不宜攻。重大決定延至下週，健康注意睡眠，投資觀望為宜。

☆兔：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，把握良機。本週合作運提升，多聽取專業意見有意外財運，東方擺放綠色植物。

☆龍：中平

籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。

批：順其自然，莫強求。本週宜維持現狀，重大決策延至下週，注意飲食宜清淡。

☆蛇：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：水到渠成，順勢而為。本週利啟動新計畫，社交場合遇貴人，投資有明顯獲利。

☆馬：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職轉換跑道暫緩，佩戴藍色飾品維持氣場。

☆羊：小吉

籤詩：君問中間此言因，看看祿馬拱前程；若得貴人多得利，和合自有兩分明。

批：貴人相助，事半功倍。本週合作運提升，多聽取專業意見，辦公室擺放開運竹。

☆猴：下下

籤詩：於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。

批：運勢低迷，諸事不宜。本週避免簽約遠行，文件備份防遺失，隨身帶鹽米包。

☆雞：中平

籤詩：風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

批：風平浪靜，家宅平安。家庭聚會增和氣，財務需保守，幸運色米白色。

☆狗：上上

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心堅持，點鐵成金。本週利簽約合作，長期計劃現轉機，穿戴金色增強財運。

☆豬：上上

籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。

批：厚積薄發，終見成果。本週事業突破，投資有獲利，穿戴金色增強財運。

民俗說法，僅供參考

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